BPA: Andorra reitera la petició per a que Rajoy pugui ser cridat a declarar

Andorra ha enviat una nova comissió rogatòria a Espanya perquè, Mariano Rajoy, pugui ser citat a declarar. Tal com publica AndorraDifusió aquest dijous, seria en el marc de la investigació oberta a la Batllia contra l’expresident espanyol i membres del seu gabinet per presumptes coaccions a ciutadans andorrans per a aconseguir dades bancàries de polítics independentistes catalans com Jordi Pujol.
Precisament, aquesta mateixa setmana ha estat testimoni, pel mateix afer, l‘excomissari espanyol, José Manuel Villarejo, el qual ha assegurat que l’Executiu del país veí va ordenar fer caure BPA.