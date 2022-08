La Seu i l’Alt Urgell presenten les guies de rutes de BTT i de cicloturisme per la comarca

La Seu i l’Alt Urgell ofereixen des d’aquest estiu les seves pròpies guies de Rutes BTT i Rutes Cicloturistes per la comarca. Els dos fullets ofereixen respectivament 29 i 22 itineraris per a gaudir de la gran oferta de camins que es pot trobar als 19 municipis que en formen part i que conformen la comarca més gran del Pirineu i la segona més gran de Catalunya. Tots dos inclouen un mapa orientatiu.

Aquest nou mitjà informatiu l’han presentat les tècniques de Turisme del Consell Comarcal, Montse Ripoll, i de Turisme Seu, Carme Galindo, juntament amb el responsable de comunicació del Consell, Isidre Domenjó.

D’una banda, la guia de BTT ofereix un ampli ventall de sortides amb bicicleta de muntanya, una part important de les quals es poden fer sortint des de la Seu d’Urgell o des de municipis veïns. Destaquen els recorreguts per la plana de l’Urgellet i d’altres de més exigents com els que passen per Sant Joan de l’Erm, la vall de Castellbò, Estamariu, Bescaran, el Baridà i la Vall de la Vansa.

Alguns d’aquests camins formen part del Parc Natural de l’Alt Pirineu o del Parc del Cadí-Moixeró. També s’hi presenten algunes rutes pel sud de la comarca, amb sortida des de Coll de Nargó o Oliana. A l’altre costat del mapa hi ha una fitxa tècnica de cadascuna de les sortides. El document també inclou la nova marca Pirineu Outdoor, que vol posicionar l’Alt Urgell com un referent dels esports a l’aire lliure.

De la seva part, la guia de cicloturisme presenta més d’una vintena de possibilitats per a gaudir de les carreteres i camins locals, amb una oferta que abasta tota la comarca i també contrades veïnes. De fet, s’hi pot trobar informació de propostes molt atractives per als aficionats, com són la Ruta 3 Nacions (que passa per l’Alt Urgell, la Cerdanya, Andorra i una part de l’Arieja), la volta a l’entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró (que ressegueix el nord del Berguedà), la ‘Pallaresa’ (que s’endinsa al Pallars Sobirà i al Jussà passant pel port del Cantó) o bé la denominada ‘Via Crucis’, que passa per la Vall de la Vansa i també per la Vall de Lord.

Cada fitxa tècnica compta amb un codi QR, amb el qual se’n pot conèixer els detalls. A totes dues guies també s’hi inclou informació pràctica sobre els espais naturals, els telèfons i llocs d’interès i les recomanacions de seguretat. El document es comença a oferir des d’ara a les oficines de turisme de la Seu i la comarca.