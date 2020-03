La Presidenta del PS i Consellera General, Susanna Vela, recorda que a les darreres sessions del Consell General, en diverses ocasions des de Govern es va apel·lar a la transformació digital. “Es va parlar de projectes i volem saber quins són, quin ha estat el procediment per avaluar la implantació d’un o d’un altre, i quines són les prioritats”, explica Vela.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata volen saber també quins recursos humans, materials i tecnològics són els que s’estan associant a cadascun d’aquests projectes i el marc en què s’està portant a terme, atenent la Política de Gestió del Document Electrònic del Govern d’Andorra, que es va aprovar l’any 2018.

Els socialdemòcrates recorden que el Govern compta amb un conjunt de projectes per tal de millorar tant el servei cap al ciutadà com la gestió administrativa interna, amb l’ús intensiu dels mitjans electrònics. Per poder fer-ho va aprovar per decret el 13 de juny de 2018 la Política de gestió del document electrònic del Govern d’Andorra i per a la seva implementació, gestió i manteniment va crear la Comissió Directiva de Gestió Documental i la Comissió de Treball de Gestió Documental del Govern d’Andorra.