La Taula Nacional de l’Habitatge ha mantingut aquest dijous una nova reunió amb l’objectiu de debatre i avançar en l’anàlisi sobre la situació actual del mercat d’habitatge de lloguer. La Taula, que és el punt de trobada dels agents públics i privats implicats en qüestions d’habitatge, està presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy.

La reunió també ha comptat amb la presència del ministre de Finances, Eric Jover; la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó; i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres; i altres alts càrrecs del Govern.

Precisament, durant la trobada s’han compartit les línies principals del Projecte de Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, un organisme que haurà de planificar i desenvolupar polítiques específiques per a aquesta matèria, com ara l’obtenció de dades més precises de la situació del mercat o la gestió del fons publico-privat destinat a la construcció i a la rehabilitació de l’habitatge del mercat de lloguer a preu assequible.

Així mateix, la reunió d’avui ha servit per explicar als participants de la Taula l’acord signat amb FEDA el passat 27 de febrer per a la cessió de dades, que permetran elaborar el registre estadístic de població i l’estadística d’edificis i unitats domiciliàries. Pel que fa a les dades, també s’ha de destacar que l’acord amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) permetrà tenir una bateria d’indicadors.

En aquest sentit, Filloy ha recordat les accions que s’han dut a terme recentment en matèria d’arrendaments i de millora del poder adquisitiu, com és el cas del conjunt de mesures urgents aprovades per l’Executiu que inclouen, entre d’altres elements, l’allargament d’un any en els contractes de lloguer que vencin durant el 2020 o que el preu del lloguer només es pugui incrementar d’acord amb l’IPC.

Així mateix, el ministre ha destacat l’obertura de l’Oficina de l’Habitatge, un nou servei públic que centralitza l’atenció que s’ofereix a la ciutadania en informació, orientació i resolució de dubtes en relació amb l’habitatge. L’Oficina va entrar en funcionament el dia 25 de febrer d’enguany i fins al dia d’avui s’han rebut un total de 22 consultes, ja sigui de forma presencial, com per telèfon o correu electrònic.

La Taula Nacional de l’Habitatge es va constituir oficialment el mes de juliol d’enguany i recull i consolida tota la feina feta fins al moment per la Comissió Nacional de l’Habitatge. D’aquesta manera, el seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació, al disseny de propostes adreçades a la millora i fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

Aquest organisme està format per representants del Govern i dels comuns, el Raonador del Ciutadà i membres d’entitats privades com Andorran Banking, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, el Col·legi d’Agents i gestors Immobiliaris d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic.