El PS vol saber a quants autònoms dels 6.595 censats per la CASS s’ha dirigit el Govern

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, insisteix en la importància d’actuar de manera proactiva i pedagògica amb els treballadors per compte propi i evitar així que molts autònoms i petits empresaris es quedin al marge de les mesures de Govern: “A Andorra tenim una gran quantitat d’autònoms que treballen per a un sol client i no entenen de comptabilitat ni de gestió”, explica Font.

En aquest sentit, el conseller general ha recordat que durant l’última sessió del Consell General i, més concretament, en la discussió de la reserva d’esmena 59 de l’informe del ponent de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que ell mateix va defensar, des de Govern es va defensar que “que ja s’està fent, i s’està donant seguiment i atenció a tots els dubtes i qüestions que afecten el teixit empresarial i teixit productiu, i es fa a través del Punt d’Empresa, que té un rol d’acompanyament i d’assessorament”.

Vista la “dramàtica situació d’aquest importantíssim sector del nostre teixit empresarial”, els socialdemòcrates demanen a quants treballadors per compte propi dels 6.595 censats per la CASS s’ha dirigit el Govern, quin és el nombre de tots aquests treballadors per compte propi contactats que es pot assignar a cada un dels 19 grups que desglossen el sector d’activitat, quins han estat els seus neguits i problemes principals expressats i quines han estat les propostes i respostes de solució donades.

La formació també ha entrat una pregunta per valorar si el servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents és ampliable. Aquest servei, destinat als infants els pares i mares dels quals, per motius laborals, no poden fer-se’n càrrec durant la jornada de treball tindrà una major demanda amb el retorn dels sectors econòmics a la feina.

En aquest sentit, el Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, demana si el Ministeri d’Educació preveu augmentar la cobertura horària d’aquest servei així com l’activació del servei de menjador. Pel que fa a l’acompliment del criteri inicialment fixat de cinc alumnes per aula, Sànchez vol saber amb quines previsions d’espais i de capacitat compta el ministeri. Finalment, es demana al Ministeri d’Educació si preveu incorporar la infraestructura i el personal dels centres confessionals a la cobertura d’aquest servei de guarda.