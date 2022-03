El Comú d’Escaldes-Engordany esvaeix els dubtes del COAA en relació amb els pisos a preu assequible

El Comú d’Escaldes-Engordany i el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) han mantingut aquest dimarts una reunió per tractar els neguits de l’entitat professional amb relació al concurs dels pisos a preu assequible. La trobada ha permès esvair els dubtes expressats pel Col·legi d’Arquitectes i refermar la voluntat de col·laboració entre la corporació i el col·lectiu, segons destaca el Comú en un comunicat de premsa.

Tant el COAA com el Comú d’Escaldes-Engordany han coincidit en la necessitat que aquest projecte es pugui materialitzar al més aviat possible, tenint en compte la seva naturalesa social i les dificultats de la població per accedir a un habitatge.

En la reunió, els representants del Col·legi d’Arquitectes han exposat a la cònsol major, Rosa Gili, algunes inquietuds que generava el plec de bases d’aquest concurs. Tots els punts han estat aclarits per la corporació i aquest fet ha permès acostar posicions.

Des de la corporació comunal es vol destacar que el Comú d’Escaldes-Engordany mai s’ha tancat a les aportacions del Col·legi d’Arquitectes per millorar els concursos. De fet, el Comú va rebre unes observacions del COAA quan el concurs ja estava en marxa i va comunicar a l’entitat professional que serien de gran valor per a propers plecs de bases.

El projecte de construcció d’un edifici de pisos a preu assequible impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany segueix, doncs, el seu ritme.