El PS i la Federació de la Gent Gran posen en comú les inquietuds del col·lectiu

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, la presidenta suplent, Judith Salazar, i el conseller general Joaquim Miró s’han reunit aquesta tarda amb la Federació de la Gent Gran a la seu de l’entitat, on hi ha estat presents el president, Fèlix Zapatero, el vicepresident, Robert Pastor, i els set representants parroquials.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha compartit amb el col·lectiu temes d’interès per a la gent gran, com són el tercer pagador, les campanyes de prevenció del càncer de proo la podologia. Així mateix, s’ha compartit opinions pel que fa al decret de les tarifes públiques per als nous usuaris de centres sociosanitaris, el qual els socialdemòcrates consideren “injust” i demanen la seva retirada.

La trobada també ha servit per manifestar la voluntat d’ambdues parts en continuar treballant per a la millora de les necessitats de la gent gran i fer una reunió posterior a mitjans d’any per actualitzar les inquietuds del col·lectiu respecte a aquestes qüestions.