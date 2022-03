Ubach exposa a la Conferència de la Francofonia la necessitat de lluitar contra la desinformació

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, és aquest dimecres a París per participar en la 40a sessió de la Conferència Ministerial de la Francofonia. Una sessió que enguany se centra en la lluita contra la desinformació. Per a la titular d’Afers Exteriors, “la manipulació de la informació és un perill per a la democràcia; particularment en temps de crisis, la cursa per la immediatesa fa allunyar-se, a vegades, de la realitat i la manipula en detriment dels ciutadans”.

En la seva al·locució davant la resta de representants internacionals, Ubach ha recalcat que “la informació i la democràcia són nocions intrínseques i van de la mà; no n’hi pot haver una sense l’altra”. En aquest sentit, ha agraït les iniciatives francòfones en matèria de verificació de dades, que passen especialment per l’educació i la formació.

Així, ha indicat que Andorra, per exemple el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior proposa diverses conferències per als joves dels diferents sistemes educatius sobre la verificació de les dades “que els permetin discernir les veritats de les falsedats”. També l’Estratègia de la Francofonia numèrica 2022-2026, que té per objectiu millorar l’adquisició de competències en aquest àmbit.

A banda de les intervencions sobre la lluita contra la desinformació, els ministres presents a la sessió d’aquest dimecres també han fet un debat a porta tancada per tractar la crisi d’Ucraïna amb l’objectiu d’adoptar una resolució consensuada per tots els Estats membres. Ubach ha condemnat fermament, un cop més, l’agressió de la Federació de Rússia contra Ucraïna i ha apel·lat a totes les parts a “cessar el foc immediatament i a restablir un diàleg constructiu” i “al ple respecte pel Dret Internacional Humanitari, indispensable en aquestes circumstàncies, per protegir la població civil ja durament afectada”.

La ministra d’Afers Exteriors ha exposat a la sala que el Govern d’Andorra ha fet una aportació voluntària a la Creu Roja Internacional, i que “la societat ha respost de manera molt generosa a les peticions de diverses ONG andorranes”. Finalment, ha informat que “el Govern i la població andorrana s’han mobilitzat per acollir refugiats, especialment els que tenen lligams familiars amb residents al Principat“.

Al final de la reunió, s’ha informat dels treballs preparatoris de la propera Cimera de caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc a Djerba (Tunísia) a finals de novembre.

Reunions i trobades bilaterals

En el marc de la Conferència, Ubach ha aprofitat per saludar al ministre delegat encarregat de la Francofonia, Jean-Baptiste Lemoyne, que ha agraït la participació del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, a la Conferència sobre la diversitat lingüística i la llengua francesa organitzada per la presidència Francesa del Consell de la Unió Europea i que va tenir lloc ahir a Pau.

La ministra d’Afers Exteriors també s’ha reunit amb la viceprimera ministra i ministra d’Afers Exteriors i de la Diàspora de Kosovo, Donika Gërvalla. Durant la trobada s’ha tractat especialment de la situació geopolítica actual al continent europeu i dels impactes que té per a ambdós Estats.

Ubach també s’ha trobat amb el secretari d’Estat de Cambotja, Yiseang Chhiv, per intercanviar sobre la propera Cimera així com amb la ministra d’Afers Exteriors, Cooperació Internacional i Comunitats de Guinea-Bissau, Suzi Carla Barbosa. Les ministres s’han felicitat de la signatura de l’establiment de relacions diplomàtiques que tindrà lloc a principis del mes d’abril a Madrid.

Ubach té demà dijous més reunions de treball a París.