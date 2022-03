Els serveis de certificació electrònica continuen subvencionats íntegrament pel Govern durant el 2022

El Govern ha aprovat el Reglament de preus públics dels diferents tipus de serveis de certificació electrònica que un, any més segueixen estant subvencionats, de manera que no tenen cost per a l’usuari.

Tal com ha expressat el ministre Portaveu, Eric Jover, el Govern ha acordat subvencionar íntegrament els serveis de certificació electrònica amb la finalitat de donar un impuls a la utilització dels serveis de confiança electrònica, aprofundir la seva implantació i impulsar la transició digital.

Tot i que el Govern n’assumeix íntegrament el seu cost, cal recordar que els preus públics establerts són els següents:

Certificats individuals

Certificats de persona física, 29 euros.

Certificats de persona física amb professió regulada, 70 euros.

Certificats corporatius

Àmbit de l’administració pública

Certificats corporatius de persona física al servei d’una administració pública, 29 euros.

Segell de l’òrgan, l’administració pública o l’entitat de dret públic, 150 euros.

Àmbit de les organitzacions privades

Certificats corporatius de persona física al servei d’una organització privada, 70 euros.

Segells d’empresa, 200 euros.

Certificats de representació