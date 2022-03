El PS entén que l’augment de queixes al Raonador denota que “cada vegada és més complicat” viure al país

El secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i el vocal al Comitè Executiu Joao de Melo han destacat aquest dijous que la vuitantena de queixes que ha rebut el Raonador del Ciutadà entre l’1 de gener i el 25 de febrer és una clara mostra que a Andorra “cada vegada és mes complicat viure-hi, sobretot per a la classe mitjana i baixa”.

Baró i de Melo han subratllat “l’absència de polítiques socials en matèria d’habitatge, ja que des del Govern tampoc es fomenten”, explica el PS en un comunicat, i han recordat que cal apostar-hi a través de partides altes en el pressupost destinades a projectes que no són d’extrema urgència, com el multifuncional, com ja va detallar el Partit Socialdemòcrata.

El secretari d’organització també ha presentat les dades d’una petita enquesta que s’ha formulat durant el febrer a les xarxes socials del partit i que denoten la preocupació de la ciutadania pel que fa a l’habitatge. En aquest sentit, s’han formulat tres qüestions de les quals el 97% de 128 vots considera que els preus dels pisos de lloguer són desmesurats, el 66% creu que els polítics no són conscients de la problemàtica (mentre que el 17% afirma que només ho fan alguns representants polítics), i un 94% opina que el Govern no fa prou polítiques d’habitatge.