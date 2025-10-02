El programa esport-estudi s’amplia i s’ofereix aquest curs acadèmic a tots els sistemes educatius del país

El programa esport-estudi guanya terreny i aquest curs 2025-2026 s’amplia als tres sistemes educatius del país. En total, enguany hi participen un total de 157 alumnes. D’aquesta manera, el Govern manté el compromís de potenciar l’esport d’alt rendiment, promoure la continuïtat i la constància de l’entrenament en l’esport escollit i facilitar la conciliació entre els estudis reglats i la pràctica de l’esport.
“L’any passat es va fer una prova pilot al sistema educatiu andorrà i una vegada analitzats els resultats s’ha considerat oportú fer-ho extensiu a la resta de sistemes educatius”, ha explicat el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina. El programa va destinat a una selecció d’esportistes que formen part del grup de tecnificació, seguint els criteris establerts conjuntament entre la federació i el ministeri competent de l‘esport.
“L’esport-estudi és el primer esglaó de la piràmide del programa d’Alt Rendiment (ARA), és la base per a potenciar-lo i promoure la continuïtat i constància de l’entrenament de l’esportista. Així, els motivem i acompanyem perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment esportiu”, ha assegurat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.
Els estudiants de primer a quart de segona ensenyança (12 a 16 anys) que s’han seleccionat, per una banda, hi ha els que practiquen esports individuals, 6 esportistes de la federació de judo, 14 de la federació de natació i 2 de la de tennis, i, per altra banda, pel que fa als esports col·lectius, participen 20 esportistes al bàsquet, 107 al futbol i 8 al voleibol. En la distribució del nombre d’alumnes per sistema educatiu: un 44% són del sistema educatiu andorrà, 31% i 25% del sistema educatiu espanyol i francès, respectivament.
Els ministeris de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el de Cultura, Joventut i Esports van posar en marxa el projecte el curs 2024-2025 per tal de donar resposta a les necessitats dels joves esportistes del país d’augmentar els entrenaments setmanals i poder compaginar la pràctica esportiva amb l’escolarització obligatòria.
Els criteris de selecció d’aquests joves esportistes han estat disposar d’un nivell esportiu, dur a terme entre 4 i 5 entrenaments setmanals a les tardes i que la seva federació disposi d’una capacitat organitzativa per tal d’atendre els esportistes els dies que entren més tard a l’escola per a entrenar.
El projecte esport-estudi dona compliment a la Llei de l’Esport, aprovada el 2018, la qual recull la promoció de “disposicions i acords que permetin a l’esportista promesa compaginar l’activitat esportiva amb el desenvolupament i el bon resultat dels seus estudis. En especial preveure adaptacions específiques o generals de l’horari escolar per a la planificació d’entrenament o de projectes d’esport-estudi”.
Funcionament del programa esport-estudi
L’alumnat que participa comença les classes una hora més tard, a les 9.30 hores, els dimarts i els dijous. Durant aquesta hora han d’estar entrenant amb la seva federació i són els tècnics d’aquest organisme els qui els porten al centre educatiu en acabar l’entrenament.
A més, els alumnes que participin en aquest programa estan exempts d’assistir a educació física i també estan exempts de la qualificació d’aquesta matèria. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats ha recordat que s’ha elaborat un pla de treball individualitzat per a cada esportista per tal de garantir el treball de totes les àrees del currículum escolar.
Per tal de fer-ho possible, el ministeri encarregat de l’Educació ja va incloure en el Decret de prevenció i tractament de l’absentisme escolar, el supòsit d’absència justificada quan els esportistes d’alt rendiment realitzen els seus entrenaments o competicions. Aquest Decret és d’aplicació a les escoles dels tres sistemes educatius, “fet que ha permès incloure tots els sistemes educatius en aquest programa”, ha explicat Bardina.