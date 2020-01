La intoxicació del passat 28 de gener a l’Escola Francesa d’Ordino ha engegat els protocols del Ministeri d’Educació: uns protocols que des del Partit Socialdemòcrata volen garantir que s’actualitzen i avaluen periòdicament. La presidenta del Partit Socialdemòcrata i Consellera General, Susanna Vela, ha formulat una sèrie de preguntes que Govern haurà de respondre per escrit per tal de certificar el seu funcionament.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata volen saber, per una banda quin és el protocol que el Ministeri de Salut activa en aquests casos, si s’actualitza periòdicament i si es fa una avaluació del seu funcionament. Vela ha volgut incidir en la comunicació, demanant quins són els canals de comunicació que s’estableixen amb els responsables del ministeri titular d’educació, els de la Delegació de l’Ensenyament Francès i els pares del centre escolar afectat; pel que fa a la comunicació a les famílies, des del PS volen saber com i en quin moment s’informa les famílies del centre escolar afectat.

Per altra banda, els socialdemòcrates també demanen quines són les mesures preventives i quan temps es mantenen, quines són les anàlisis i les proves que es porten a terme i qui n’és el responsable de la investigació.

Finalment, des del PS volen saber la causa de la intoxicació i quines mesures s’aplicaran per evitar un altre episodi similar. “La idea és obtenir informació sobre el protocol i com es fa la comunicació: aquests dies hem pogut copsar la preocupació de les famílies en estar poc informades sobre el que s’havia de fer. La comunicació fluida és important perquè les famílies es puguin fer al càrrec, i no només les famílies del Centre Escolar Francès, sinó també de l’Andorrà, que és contigu”