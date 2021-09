El PS celebra que la Batllia investigui les calúmnies a un candidat del partit

El Partit Socialdemòcrata celebra que la Batllia hagi demanat una Comissió Rogatòria Internacional a Irlanda per investigar la identitat d’un usuari de Twitter que va proferir calúmnies de caire discriminatori en contra del candidat d’Andorra la Vella Rachid Cherkaoui durant les eleccions generals del 2019. La Batllia ha sol·licitat a les autoritats judicials del país, amb l’objectiu de requerir a l’empresa Twitter, que es faciliti una còpia íntegra del perfil des d’on es feien les acusacions.

L’usuari de Twitter va fer piulades en contra de Cherkaoui per ser membre del Partit Socialdemòcrata i per ser president del Centre cultural islàmic d’Andorra, així com també altres tuits amb informacions falses. Per tot això, es va interposar una querella criminal per un presumpte delicte major de calúmnia amb l’agreujant de mòbil discriminatori arran de la seva condició política i religiosa i ara s’ha comunicat la demanda d’aquesta informació.

Des del PS es vol donar tot el suport al militant Rachid Cherkaoui i celebrar la decisió de la Batllia de tirar endavant la Comissió rogatòria internacional per obtenir les dades de la persona que, anònimament, ho va difondre i es procedeixi al judici corresponent.