Darrers dies per reservar entrada per Sporadik Brass i Set de Màgia a la Seu

Fins aquest pròxim divendres 24 de setembre es pot reservar entrada per assistir al concert d’Sporadik Brass i a l’espectacle de màgia ‘En estat pur’ amb Set de Màgia que tindran lloc en el marc de la Festa de la Gent Gran 2021 de la Seu d’Urgell que se celebrarà del 27 de setembre a 3 d’octubre.

Val a dir que ambdós espectacles són gratuïts i oberts a tothom, com ho són també la majoria d’activitats del programa festiu, les quals es realitzaran amb totes les mesures d’higiene i seguretat.

Per aconseguir entrada a aquests espectacles cal fer-ho preferentment a través del web de l’Ajuntament de la Seu a l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/gentgran/ També es pot fer per telèfon o per WhatsApp al número de mòbil 678 507 889 (de 8 del matí a 3 d ela tarda) o trucant el Consorci d’Atenció a les Persones, al telèfon 973 354 102 (de 9 del matí a 2 del migdia).

Sporadik Brass i la música de tota una vida

El sextet de vent i metall Sporadik Brass seran els encarregats de posar la nota musical el divendres 1 d’octubre, en plena celebració de la Festa de la Gent Gran, jornada que coincideix amb la commemoració del Dia Mundial de la Gent Gran. El concert d’aquest grup, sota el títol ‘La música de tota una vida’, tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les vuit del vespre.

‘En estat pur’, màgia i comèdia amb Set de màgia

Per a dissabte 2 d’octubre hi ha programat l’espectacle de màgia ‘En estat pur’ de Set de Màgia, format pels mags Gerard Revuelta i Arnau Perramon, que tindrà lloc a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec.

‘En estat pur’ és un refrescant nou espectacle de màgia i comèdia amb l’objectiu d’ensenyar els mites més amagats de la màgia de la forma més divertida possible. Un espectacle per riure, sorprendre’s de veritat i descobrir alguns dels secrets més amagats de la màgia. Un espectacle ideal per a tota la família.

Ambdós espectacles, que es realitzaran a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, tindran un aforament limitat a 100 persones prèvia inscripció.



Conferència i taula de debat: ‘90 anys del sufragi femení a casa nostra’



També en el marc de la Festa de la Gent Gran de la capital alturgellenca, per divendres 1 d’octubre, a les 12 del migdia, es realitzarà la conferència ‘90 anys del sufragi femení a casa nostra’ que anirà a càrrec de Susana Tavera García, doctora en Història Contemporània i catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona.

Aquesta conferència, que tindrà lloc a la sala Sant Domènec, comptarà també amb una taula de debat on hi prendran part Dolors Majoral, primera presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell; Lorena Dolcet, primera dona Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Anna Martí, Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell; Sol Gasch, historiadora; i Pau Chica, graduat en Història i Màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU). La moderadora d’aquesta taula de debat serà Anna López Portell, responsable de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Per assistir a aquesta acte caldrà fer reserva prèvia a: https://agenda.laseu.cat/gentgran/ L’aforament limitat a 100 persones prèvia reserva.

Exposició ‘La lluita per l’oportunitat de viure’



Coincidint amb l’inici de la Festa de la Gent Gran el pròxim dilluns 27 de setembre, i completant la conferència dedicada al sufragi femení al nostre país, obrirà les seves portes l’exposició ‘La lluita per l’oportunitat de viure’, a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell.

‘La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia’, organitzada conjuntament per l’Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic, reconstrueix alguns episodis de la vida de les dones des del 1931 fins al 1978. Els plafons permeten conèixer aquest període de la història a través de la perspectiva de les dones i visualitza les seves experiències i aportacions.

L’exposició fa un recorregut per les quatre etapes més destacades d’aquell període: “La segona república: Una oportunitat”, “Quan la vida perd valor. La guerra civil”, “Quan viure és sobreviure. Franquisme” i “Construint la democràcia”.

Aquesta exposició es podrà visitar fins el 10 d’octubre a l’Espai Ermengol, situat al carrer Major, número 8, de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h. Diumenges, de 10h a 13h. L’entrada és gratuïta.