El Geoparc Orígens confia a revalidar el reconeixement de la UNESCO després de la visita d’avaluació

El Geoparc Orígens confia a revalidar el reconeixement internacional després de la visita d’avaluació que dos experts de la UNESCO hi han dut a terme aquesta setmana passada. Els responsables de l’espai pirinenc, que inclou el municipi alturgellenc de Coll de Nargó, asseguren que l’estada de cinc dies que hi han fet els avaluadors els ha deixat “bones sensacions”. Tot i això, recorden que “cal ser prudents i esperar a l’informe final i la decisió del Consell de Geoparcs Mundials de la UNESCO”, que es preveu que sigui a final d’any.

El segell de Geoparc Mundial es va obtenir l’any 2018 i es renova cada quatre anys, per la qual cosa ara l’Orígens ha de passar la seva primera revàlida, que inclou diferents fases. En primer lloc, es preparar una sèrie de documentació que és enviada a la UNESCO. En segon lloc, es realitza aquesta missió de camp per part de dos avaluadors, per certificar que els progressos duts a terme són adequats. Aquesta visita acaba amb la redacció d’un informe, que és enviat al Consell de Geoparcs Mundials de la UNESCO i que és tractat a la reunió anual. En aquesta tercera fase és on decideix la continuïtat del Geoparc amb tres opcions: vistiplau a la renovació (“targeta verda”), necessitat de millores urgents (“targeta groga”) o bé revocació de la designació (“targeta vermella”).

La visita ha consistit en tres dies i mig de treball de camp i un dia de reunions de despatx, en les quals s’ha valorat la qualitat del territori i els avanços dels darrers quatre anys. Durant aquesta intensa setmana, els avaluadors s’han entrevistat amb més de 50 agents clau de la zona i han fet un “tastet” dels diversos projectes i accions que s’han dut a terme en el període 2017-2020, en termes de “conservació, recerca, educació i divulgació i desenvolupament sostenible”.

D’entre les visites que s’han programat, destaquen les entrevistes amb els agents de la seguretat (Mossos d’Esquadra i Agents Rurals), la visita a l’escola Valldeflors i a l’Institut de Tremp, la descoberta dels nous panells i les millores en equipaments com el PGOM de Tremp, l’estació de la Pobla de Segur, el Museu de Gerri de la Sal, a més de les noves construccions com el Museu d’Isona i Conca Dellà i el centre d’interpretació del Montsec, a Vilanova de Meià. Alhora, han realitzat entrevistes amb empreses col·laboradores dels sectors turístic, agroalimentari i artesanal.

Dinou municipis i dos consells comarcals



El Geoparc Orígens, que abasta tot el Pallars Jussà i diversos municipis del seu entorn, està gestionat per una associació constituïda el 2015 i que compta amb 21 membres. La formen els municipis d’Abella de la Conca, Àger, Baix Pallars, Camarasa, Castell de Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella, Tremp i Vilanova de Meià, juntament amb els consells comarcals del Pallars Jussà i la Noguera. Aquesta entitat garanteix “la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori”.