La campanya de vacunació de la grip per a persones majors de 60 anys s’iniciarà el 6 d’octubre

Aquesta tardor la campanya de vacunació contra la grip estacional començarà el 6 d’octubre i s’adreça a les persones més grans de 60 anys i a aquelles de menor edat que presentin condicions de risc. Finalitzarà el 31 de gener del 2026 i per a rebre la vacuna caldrà demanar cita prèvia als centres d’atenció primària.
En el cas de les persones menors de 60 anys amb factors de risc serà necessari presentar la recepta del metge d’atenció primària. També s’inclouen en aquesta campanya els col·lectius que poden transmetre la malaltia a persones vulnerables com ara els treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris, els professionals de serveis comunitaris essencials, així com els interns i el personal del Centre Penitenciari. L’organització per a l’administració és la mateixa que en anys anteriors per a tots aquests grups.
Més protecció contra el virus respiratori sincicial (VRS)
Amb l’objectiu de reforçar la protecció contra el virus respiratori sincicial (VRS) de les persones més vulnerables, el Ministeri de Salut ha posat en marxa una estratègia doble: continuar amb la protecció mitjançant l’administració del tractament preventiu (nirsevimab) als nounats i menors de 2 anys amb factors de risc; i, com a novetat, la vacunació de les persones majors de 80 anys i dels majors de 60 que resideixen als centres sociosanitaris del país.
La recomanació es pren amb la finalitat de protegir la població més vulnerable de la malaltia greu per VRS, vista l’efectivitat del fàrmac en els infants als quals se’ls ha administrat i l’evidència del funcionament d’aquest vaccí en els adults.
Pel que fa als infants, podran rebre el fàrmac de manera gratuïta els nounats entre l’1 d’abril de 2025 i el 31 de març de 2026, així com els menors de dos anys amb condicions de risc, hagin rebut o no una dosi anterior d’aquest tractament. El període d’administració serà de l’1 d’octubre de 2025 al 31 de març de 2026. En el cas dels nounats, rebran el tractament a l’hospital just després del naixement i, en el dels infants amb factors de risc, el Servei de pediatria del SAAS amb la col·laboració de l’atenció primària identificarà els casos i contactarà amb les famílies per a programar la vacunació a l’hospital de dia. En cas que el nadó hagi nascut fora d’Andorra i no hagi rebut el fàrmac el tractament es podrà administrar als centres d’atenció primària demanant cita prèvia.
Quant als adults, el vaccí contra el VRS estarà disponible per a les persones majors de 80 anys a partir del 6 d’octubre de 2025 als centres d’atenció primària amb cita prèvia. Mentre que els majors de 60 que resideixen en centres sociosanitaris el rebran directament en aquests espais. En tots dos casos la vacuna és gratuïta, no requereix recepta i es pot administrar conjuntament amb la de la grip.