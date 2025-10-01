El Projecte Caldes incorpora dos murals que reten homenatge als antics safareigs

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un pas més en el desplegament del Projecte Caldes amb la instal·lació de dos murals de grans dimensions que evoquen la memòria dels antics safareigs, espais íntimament vinculats a la vida quotidiana i comunitària de la parròquia. Un dels murals, el de majors dimensions, es projectarà a la façana de l’Arxiu Històric, mentre que l’altre s’ubicarà al mur del safareig del costat de l’Espai Caldes.
Les intervencions aniran a càrrec de l’artista Samantha Bosque, que reprodueix en aquestes peces una fotografia històrica datada entre 1886 i 1889. La imatge mostra un grup de dones rentant roba als safareigs naturals amb aigua termal al costat del riu: una instantània que transcendeix la funció pràctica d’aquests espais i que els reivindica com a lloc de trobada, de conversa i de socialització.
Aquest dimecres ja s’ha començat amb el muntatge de la bastida a la façana de l’Arxiu Històric i dijous es preveu l’inici dels treballs de pintura. El termini d’execució és d’uns dos mesos, al cap dels quals els dos murals estaran enllestits.
Amb aquesta iniciativa, el Comú vol retre homenatge al paper de les dones en la vida quotidiana i preservar una tradició que forma part del patrimoni immaterial d’Escaldes-Engordany. Els nous elements artístics se sumen a les actuacions ja realitzades dins del Projecte Caldes, que té com a objectiu transformar la zona històrica en un espai viu, obert i atractiu tant per a la ciutadania com per als visitants. Un projecte que combina memòria i futur, posant en valor la importància de l’aigua termal i recordant el paper pioner dels primers hotels de la parròquia i del país.