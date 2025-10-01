La Seu engega el seu Pla de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa aquesta setmana el Pla de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència del municipi amb una formació adreçada a professionals responsables dels diferents serveis municipals, del Consorci d’Atenció a les Persones de la comarca, així com d’altres entitats que treballen tots ells amb menors. “Aquest és un pla estratègic i prioritari d’aquest mandat municipal perquè volem que la Seu sigui una ciutat protectora dels nens i dels adolescents”, afirma l’alcalde urgellenc, Joan Barrera.
Al respecte, la tinent d’alcalde d’Acció social i regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que “fem un pas més en el propòsit d’aconseguir una Seu educadora, protectora de la infància i amable amb tots els seus ciutadans i les seves ciutadanes”.
Christina Moreno abunda respecte a aquest pla que “la consciència sobre els conceptes i realitats de violència i protecció i, caminar conjuntament per part de tots els i les professionals que es troben en primera línia des dels serveis que atenen i comparteixen amb infants, és la via per a aconseguir circuits i protocols d’actuació respectuosos i de suport més comprensius i efectius”.
Val a dir que aquesta formació ha tingut com a objectiu formar i sensibilitzar sobre la protecció a la infància davant de qualsevol tipus de violència, sobre el marc legislatiu i les implicacions de la implementació d’aquest pla de protecció.
Mapatge de riscos
El següent pas en el desenvolupament del Pla serà l’elaboració d’un mapatge de riscos als espais, edificis municipals, serveis i recursos municipals on s’atenen o convisquin infants i adolescents a la Seu. Això permetrà tenir una diagnosi de vulnerabilitat dels espais i alhora poder establir mesures correctores perquè siguin espais correctors.
Per a implementar aquest pla també està prevista una nova formació específica a tots els treballadors i les treballadores municipals i a altres serveis. Aquest pla de protecció a la infància té com a objectiu principal fer de la Seu una ciutat protectora de la infància i adolescència a partir de sensibilitzar, prevenir, detectar i establir protocols d’atenció davant de qualsevol tipus de violència cap als menors (abusos sexuals, assetjament, maltractaments, etc.).
El pla s’emmarca en el compliment de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència (LOPIVI). La LOPIVI té com objecte garantir els drets fonamentals dels nens, nenes i adolescents a la seva integritat física, psíquica, psicològica i moral front a qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat i establint mesures de protecció integral, que inclouen la sensibilització, la prevenció, la detecció primerenca, la protecció i la reparació del dany en tots els àmbits en els que es desenvolupa la seva vida.