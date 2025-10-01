L’Ajuntament de la Seu felicita Rosa Barral pel seu 101è aniversari

La regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, ha felicitat aquest migdia, en nom de la Corporació Municipal, a Rosa Barral Jordi que precisament avui dimecres, 1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, fa 101 anys. La regidora li ha lliurat un ram de flors i un pastís d’aniversari al bell mig del passeig Joan Brudieu, on algunes persones usuàries del Centre de Dia i de la Residència han celebrat un dinar de germanor i on han llegit el Manifest d’aquesta jornada sota el lema ‘Per una societat lliure d’edadisme’.
Rosa Barral, que viu al centre sociosanitari de la Fundació Sant Hospital, ha estat acompanyada en aquesta celebració per dos dels seus fills, així com pel personal assistencial i altres usuaris i usuàries d’aquest centre residencial per a gent gran.
Rosa Barral va néixer l’1 d’octubre de 1924, a Arsèguel, ha tingut 4 fills, té 1 net i 1 neta, i 1 besneta.