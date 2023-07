Tudó debuta als Campionats del Món de natació de Fukuoka

La nedadora andorrana, Nàdia Tudó, al Japó (FAN)

Nova internacionalitat de Nàdia Tudó amb el debut de la natació andorrana en els Campionats del Món de natació, Fukuoka 2023 que es van inaugurar el dia 14 de juliol i acaben el dia 30 d’aquest mateix mes. Tudó que va arribar el dissabte 22 de juliol, ha entrat en competició, avui dia 24 al voltant de les 11:18 hores (4:18 hora d’Andorra).

Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la FAN: ‘La marca d’1:13,89; en els 100 metres braça és un parell de segons més alta que el seu rècord d’Andorra — que ens va representar una medalla d’or — dels Jocs dels Petits Estats de Malta 2023. En el passi ha estat, mig segon per sobre dels resultats de fa poc més de dos mesos, però els últims 5-6 metres li han costat molt… no l’he vist nedar còmoda. Hem d’assumir i reconèixer, per consideració amb el competidor, que dos dies per a fer l’aclimatació des d’una zona horària tan llunyana, objectivament és poc temps i lògicament és un factor que ha de tenir conseqüències sobre el metabolisme i amb possibles penalitzacions sobre el rendiment’. ‘Estic esperançat, que el dia 27 podrà nedar en la línia del bon rendiment que ha exhibit durant tota la temporada’.

‘No m’ha anat bé. Gens bé!’ Ha estat contundent, Tudo, al poc d’acabada la prova. ‘És un viatge molt llarg, de moltes hores. Durant la prova m’he notat cansada i tensa des de la sortida’. Nàdia, finalment, s’ha mostrat esperançada en què el 27 de juliol, a la prova dels 200 metres braça, tot anirà millor.