La Travessa Transfronterera celebra la 12a edició amb un nou recorregut inclusiu

La Travessa Solidària 2025 Transfronterera arriba a la seva dotzena edició consolidant-se com una cita esportiva i solidària de referència al territori lauredià i urgellenc. Per segon any consecutiu l’esdeveniment tindrà un caràcter solidari gràcies a la col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer i la seva iniciativa ‘1 km 1 vida’, que destinarà el cent per cent dels beneficis de les inscripcions a projectes que garanteixen l’educació i milloren les condicions de vida d’infants en situació vulnerable a països com Nepal, Filipines i Sri Lanka.
Enguany la principal novetat és la incorporació d’un recorregut urbà i inclusiu de 3 quilòmetres, la Caminada Fundació Peusa, pensada per a famílies i persones que vulguin gaudir d’una activitat accessible, amb tret de sortida al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell. Aquesta caminada s’afegeix als dos itineraris habituals de 21 i 15 quilòmetres que s’iniciaran a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. Els diferents circuits oferiran una experiència esportiva i paisatgística que connectarà la parròquia laurediana i la Seu d’Urgell i reforçarà els vincles entre Andorra i Catalunya.
Les inscripcions estaran obertes fins al 23 d’octubre amb un preu de 10 euros per a la caminada i 16 euros per a la cursa, i amb la possibilitat de col·laborar a través del dorsal zero per a totes les persones que vulguin fer una aportació solidària sense participar-hi.
La Travessa ha viscut un creixement sostingut de participants en els darrers anys, passant dels 142 inscrits el 2023 als 260 participants el 2024, una xifra que reflecteix l’interès creixent de la ciutadania i el compromís amb l’esport, la solidaritat i la convivència.
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha remarcat que aquesta cursa és una manera de “visualitzar i recordar els valors humans i solidaris que uneixen les persones”, mentre que l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha destacat que la Travessa “no només crea llaços amb el territori i amb altres indrets de manera solidària sinó que també transmet molts dels valors de l’esport” i que és “una cursa plenament inclusiva”.
Per la seva banda la delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, ha afirmat que aquesta és “molt més que una cursa perquè representa la unió de l’esport, el territori i la solidaritat” i que la ciutadania respon amb “positivitat i, s’implica, perquè sap que darrere hi ha una causa justa”. També ha recordat que la voluntat de la Fundació és assegurar que infants que no tenen res puguin escolaritzar-se, evitar que pateixin les conseqüències del treball infantil i aconseguir que puguin viure amb dignitat.
L’organització ha agraït la implicació de totes les entitats i empreses col·laboradores, com Naturland, Fundació Peusa i Cerdà Logística de Duanes, així com de les institucions que fan possible aquest projecte conjunt entre Andorra i Catalunya que any rere any reforça els llaços de convivència i solidaritat més enllà de les fronteres.
En paral·lel a la presentació de la cursa, s’ha inaugurat l’exposició fotogràfica ‘Una Travessa d’Humanitat’, de la fotògrafa Mercè Mayench, que es podrà visitar fins al 16 d’octubre al vestíbul del Centre Cultural Lauredià i que vol ser un reflex dels valors humans i solidaris que inspiren la prova. Aquesta exposició es traslladarà després a la Seu i es podrà visitar al vestíbul del Palau d’Esports a partir del 22 d’octubre.