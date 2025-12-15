El primer NeuFest s’acomiada amb mig miler de participants

La primera edició del NeuFest, l’esdeveniment que ha combinat un esquí-test amb un programa d’activitats a l’aire lliure de caràcter lúdic i esportiu, ha omplert aquest cap de setmana el Pas de la Casa amb els amants de les novetats en el sector de l’esquí arribant al mig miler de participants. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, explicava que “l’afluència ha estat molt bona. Hem arribat al mig miler d’inscrits, i valorem molt positivament els resultats obtinguts”.
Marot lamentava que “hem tingut l’afectació de trànsit pel costat francès [per les protestes dels pagesos], però tot i així, el que és més important és que el grau de satisfacció de la gent que ho ha aprovat i el retorn que hem tingut ha sigut molt positiu”
El conseller també ha anunciat que després del retorn obtingut tant per part dels expositors, dels comerciats, de Grandvalira, dels participants i de tots els agents implicats “ja podem confirmar que hi haurà segona edició del NeuFest i que la data tornarà a ser aquest cap de setmana entre la puríssima i Nadal”.
Marot ha agraït la col·laboració de Grandvalira “ja que l’espai per a centrar l’esquí test ha estat idoni i molt ben valorat i la sinèrgia amb l’estació és bàsica”. El conseller també ha volgut agrair la col·laboració de les marques i dels comerços participants.
Per la seva part, Cristina Sau, representant d’una de les marques d’esquí present al NeuFest, ha explicat que aquest tipus d’accions és un ocasió perfecta per a tancar el cercle, ja que les marques que venen a les botigues permeten al públic final provar material, perquè després es pugui facilitar una venda als comerços locals. Sau ha valorat l’esdeveniment “nosaltres estem contents d’estar aquí, ha vingut gent del país, ha vingut gent que ha respost una mica a [la crida] de les xarxes que havíem convocat, i estem contents de l’afluència i del feedback de la gent, que valora molt aquest tipus d’acció” i ha afirmat que “per la meva part, molt positiu”
Maxime Bony, un dels impulsors de la iniciativa i comerciant del Pas de la Casa ha destacat que “les marques han fet un molt bon retorn, amb molt bones expectatives de sortides de material, retorns de client, i això per a ells és el principal” i ha afegit que “també per a tots els comerciants del Pas de la Casa, una redirecció d’aquesta clientela als comerciants, perquè puguin processar vendes, ja que són bones dates abans de les festes”. Bony s’ha mostrat preocupat pels talls de carretera: “estic segur que sense el tall haguéssim pogut sobrepassar els mil participants” i ha afegit que “si això s’allarga serà una mica complicat”.
Els participants, mitjançant les enquestes realitzades, han valorat molt positivament l’esdeveniment per la possibilitat de provar material en molts casos difícil de provar, així com pel tracte i l’organització de l’esdeveniment. Els participants també han destacat la facilitat i l’espai on s’ha realitzat.
La primera edició del NeuFest, l’esdeveniment que ha combinat un esquí-test amb un programa d’activitats a l’aire lliure de caràcter lúdic i esportiu, es tanca amb un balanç molt positiu per part de la organització ja que ha omplert aquest cap de setmana el Pas de la Casa amb els amants de les novetats en el sector de l’esquí arribant al mig miler de participants.
El Festival ha tingut un programa que s’ha repartit al llarg de dos dies amb activitats per a tots els nivells: snowpark per a debutants, formació teòrica de conducció sobre neu, tot ambientat amb música de discjòqueis, repartiment de caldo calent i una baixada de torxes dissabte al vespre, convertint el festival en un punt de trobada per a visitants i residents.
Tant dissabte com diumenge s’han sortejat un parell d’esquís nous entre tots els participants de l’esquí-test, animant així la comunitat a gaudir de l’experiència i visitar els comerços locals.
Durant el festival, més de vint expositors amb les principals marques d’equipament de muntanya han presentat les seves novetats en esquí alpí, freeride, freestyle, esquí de muntanya i taules d’snowboard, en un espai obert pensat perquè tothom pugui provar el material de la nova temporada.
Les marques participants han estat Nòrdica, Blizzard – Tecnica, Burton, Atomic, Fischer France, Union, Capita, Black Crows, Faction, Libtech, Head, Rossignol, Dynastar, K2, Völkl, Nidecker, Jones, Nitro, Zag. Els visitants han pogut trobar aquestes marques als comerços del Pas de la Casa i d’Andorra.
Entre els expositors hi ha també Dynafit Andorra Skimo i el Circuit Andorra – El Pas de la Casa.