L’AQUA tanca el seu primer pla estratègic 2023–2025

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha fet públic l’informe de tancament del seu primer pla estratègic, corresponent al període 2023–2025. El document recull els principals resultats assolits durant aquests tres anys i posa de manifest el compromís de l’Agència amb la qualitat, la transparència i la millora contínua del sistema d’ensenyament superior andorrà.
El Pla estratègic 2023–2025 tenia com a objectiu consolidar l’AQUA com una agència de qualitat plenament alineada amb els estàndards i les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), a través de l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la docència i la recerca. El pla incloïa un total de 37 accions, agrupades en 16 objectius estratègics i sis línies estratègiques.
Els resultats obtinguts mostren un grau d’execució molt elevat: 34 accions s’han completat (91,90 %) i 3 es troben en curs (8,10 %), sense cap acció no iniciada. Pel que fa als objectius estratègics, 14 s’han assolit completament (87,50 %) i 2 s’han assolit de manera parcial (12,50 %).
Entre els principals assoliments del període destaquen el progrés en la revisió i digitalització dels processos interns, la millora en la gestió dels recursos humans, l’augment de la visibilitat institucional i el reforç del posicionament internacional de l’Agència.
Un pla elaborat amb la participació dels agents d’interès
El pla estratègic es va elaborar mitjançant un procés participatiu, liderat per la direcció i l’equip tècnic de l’AQUA, i amb la implicació dels principals agents d’interès del sistema d’ensenyament superior andorrà. La proposta inicial es va compartir amb les institucions d’ensenyament superior establertes al país, amb el ministeri competent en la matèria i amb un grup de persones expertes externes, que van aportar comentaris i suggeriments abans de l’aprovació final per part del Comitè Director de l’AQUA.
La metodologia emprada va incloure la revisió de la missió, la visió i els valors de l’Agència, una anàlisi DAFO, la definició de les línies i els objectius estratègics, l’elaboració del pla d’acció i l’establiment d’un sistema de seguiment amb indicadors per a avaluar anualment el progrés.
Seguiment i accions en curs
El seguiment del pla s’ha dut a terme mitjançant informes anuals integrats en el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ), amb reunions periòdiques de revisió de l’estat de cada acció.
Les línies estratègiques completades íntegrament són les relatives a la millora del sistema de gestió interna, l’adequació i optimització de recursos, la millora de la visibilitat institucional i el foment de la cultura de la qualitat. Actualment, resten tres accions en curs, vinculades a l’obtenció del segell de bones pràctiques del Sistema Iberoamericà d’Assegurament de la Qualitat de l’Educació Superior (SIACES), a l’elaboració d’una guia d’avaluació institucional i a la implantació completa d’un sistema digital de treball centralitzat per a les avaluacions externes.
Amb la publicació d’aquest informe, l’AQUA reforça el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, posant a disposició de la ciutadania i dels agents d’interès una visió clara del grau d’assoliment dels objectius fixats i de les prioritats estratègiques de l’Agència.