La remodelació del carrer Doctor Robert de Castellciutat començarà després de les festes de Nadal

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell preveu començar després de les festes de Nadal la remodelació del carrer del Doctor Robert, un dels vials estratègics del nucli urbà de Castellciutat. Així ho ha explicat l’alcalde urgellenc i regidor responsable de Castellciutat, Joan Barrera, que ha recordat que, aquesta, és una de les diverses actuacions que el consistori ha impulsat o preveu impulsar per a millorar el poble. Pel que fa a a una d’elles, el parc del Rastrillo, el grup municipal de Junts ha demanat que es completi ja perquè acumula mesos de retard.
Sobre el carrer del Doctor Robert, Joan Barrera ha assenyalat que aquests treballs van precedits d’unes obres per a millorar un altre carrer de la zona que també dona accés a aquella part del nucli, en el marc del “compromís d’inversió” que s’han marcat per a la vila.
Aquests darrers dies l’Ajuntament també ha avançat que, després d’aquesta obra, abordaran la modernització del carrer de la Bola, un altre dels vials estratègics en la mobilitat interna de Castellciutat i que en aquest cas dona accés a la part alta, a la zona del Rastrillo. Aquest següent projecte ja s’ha aprovat en Junta de Govern, amb un pressupost de 181.000 euros, i es traurà a licitació aquest any vinent amb la intenció que l’execució es faci el mateix any. Un dels objectius en aquest carrer, indiquen, serà millorar-hi les condicions per als vianants.
I pel que fa, justament, a la part alta de Castellciutat, Junts per la Seu ha reclamat fa uns dies que s’acabi ja el projecte de remodelació del parc del Rastrillo. El portaveu del grup municipal, Jordi Fàbrega, ha recordat que “les obres es van iniciar al març i havien de tenir una durada de tres mesos, justament amb la idea que a l’estiu estiguessin a punt perquè la canalla em pogués gaudir i hi pogués jugar”, i hi afegeix que “la veritat és que hem tingut molta paciència, perquè això s’ha anat allargant, però és que som al desembre i el més calent és a l’aigüera encara”.
Fàbrega esmenta que en aquests mesos ho han anat “comunicant i demanant diverses vegades a l’equip de govern”, però conclouen que “la cosa no avança”, i creu que quan una obra de tres mesos s’allarga més de nou mesos es tracta d’una situació de “desídia”. El primer grup de l’oposició hi afegeix que “a més a més, aquest és l’únic parc que tenen la canalla de Castellciutat per a jugar-hi”.
Sobre aquesta reobertura pendent, Joan Barrera ha manifestat que entén el “neguit” pel retard, perquè així els ho han comunicat els veïns, i que l’Ajuntament és el primer interessat a resoldre-ho com més aviat millor, si bé ha dit que l’endarreriment ha estat per diversos factors entre els quals ha esmentat que “el projecte original contenia l’ús de cautxú i aquest s’ha canviat per un nou material, d’escorça, que substituirà progressivament el cautxú” als parcs infantils del municipi perquè és “100% natural i sense plàstics”. En tot cas, el batlle ha informat que han “demanat a l’empresa en reiterades ocasions que tirés endavant” i que estan molestos amb aquest retard. També ha detallat que, ara, l’única instal·lació que falta és la barana i, per això, han exigit “que es faci amb la major diligència possible, perquè ja fa molts mesos que l’hem adjudicat i que s’hauria d’haver acabat.
En tot cas, l’alcalde ha rebutjat les crítiques de Junts perquè creu que “no contenen res” i considera que “desídia és invertir 0 euros a Castellciutat”, com creuen que va fer l’equip de govern de la legislatura passada. Barrera ha reiterat que seguiran pressionant a l’adjudicatària del parc del Rastrillo perquè l’obra es pugui inaugurar, com a molt tard, aquest mes vinent, i que seguiran treballant també “per a fer un Castellciutat més modern, amb uns carrers més dignes que els que hi ha hagut fins ara”.