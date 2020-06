Grandvalira es planteja portar vols regulars a l’aeroport d’Andorra-la Seu

GrandValira estudia portar vols regulars a l’aeroport d’Andorra-la Seu. Enllaçarien amb destinacions principals, com ara Madrid i Lisboa. Així ho ha anunciat el president, Joan Viladomat. Viladomat ha recordat que el 25% dels turistes atrets per l’esquí arriben per via aèria i considera que el projecte és del tot viable.