El preu de les importacions baixa un 2%, mentre que el de les exportacions creix un 16,3% al setembre

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de setembre de 2025 en particular, ha experimentat una variació negativa del -2,0% en relació amb l’any anterior. Si es compara amb el mes passat, el preu de les importacions ha augmentat un +5,6%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha crescut un +16,3% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el preu de les exportacions presenta una variació negativa del -6,7%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum han caigut un -4,1%, els béns de capital han disminuït un -1,0% i els béns intermedis han experimentat una variació positiva del +2,8%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu unitari de grups com “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” (+9,0%) i “Productes alimentaris i animals vius” (+8,4%) ha registrat augments destacats. En canvi, el preu unitari de grups com “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (-25,1%) i “Maquinària i equips de transport” (-7,6%) ha mostrat una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
Pel que fa a les zones geogràfiques, al setembre de 2025 destaca la caiguda del -14,6% en els preus unitaris de les importacions provinents de la “Resta de la UE + Gran Bretanya”, així com el descens del -6,6% en les importacions procedents de la “Resta del món”. Per contra, el preu unitari de les importacions originàries d’Espanya ha augmentat un +4,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.