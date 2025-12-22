Diumenge es presentarà un nou número del Quadern de Llívia, el 18, onze anys després

L’Ajuntament de Llívia presentarà, el proper diumenge, 28 de desembre, a les 17.30 hores, a la sala del teatre del poliesportiu municipal, el número 18 del Quadern de Llívia. L’Ajuntament recupera, així, l’edició dels quaderns d’informació municipal, onze anys després de la seva última publicació, l’any 2014.
El Quadern de Llívia va néixer el 1980, impulsat pel Patronat del Museu de Llívia i l’Ajuntament del municipi, ideat i coordinat pel qui va ser president del patronat, i anteriorment secretari municipal llivienc, Josep Vinyet i Estebanell. El Quadern va sortir regularment els primers sis anys. Posteriorment, la seva edició fou intermitent fins a l’any 2007 (número 16è). El número 17è de la publicació va veure la llum el 2014.
El número 18, que ara es presentarà, tindrà un tiratge de 1.200 exemplars. El volum és de 212 pàgines, escrites i redactades per una àmplia majoria d’autors locals, tot i que també compta amb la participació d’autors comarcals i d’altres indrets de Catalunya. En total, són 21 autors diferents que han col·laborat amb els seus escrits.
El Quadern de Llívia, número 18, està dividit en tres parts: una primera, que recull estudis i treballs de recerca; una segona part que és -i serà, en pròximes edicions-, un monogràfic temàtic (en aquest cas, es parla de la gastronomia local i de la marca Llívia en aquest àmbit, des dels restauradors fins als productors locals), i una tercera part que és una miscel·lània amb entrevistes, reportatges i notícies de la Llívia més actual i de passat més recent.
Per a posar uns exemples, hi ha publicats treballs de recerca vinculats al fòrum romà, la farmàcia Esteva i els goigs de Llívia, a banda d’un escrit que detalla l’obra de l’arquitecte i alcalde de Llívia, Calixte Freixa; entrevistes a lliviencs i llivienques; resum de les entitats locals; recull de l’any 2025; una proposta de ruta circular amb sortida i arribada de Llívia; el monogràfic de gastronomia que compta amb la participació de diferents xefs locals, i altres escrits que destaquen una aportació solidària o una iniciativa social.
Una diferència remarcable d’aquest nou Quadern, en relació amb els volums antecessors que conformen la col·lecció, és el tractament de la fotografia i més rellevància de les imatges.
La publicació del número 18 del Quadern de Llívia ha estat possible gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de Girona, l’aportació econòmica i els recursos humans de l’Ajuntament de Llívia i la col·laboració desinteressada dels autors que han signat els articles, reportatges i treballs que s’hi troben.