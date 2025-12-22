El nou representant del copríncep francès visita el copríncep episcopal

El representant personal del copríncep francès al Principat d’Andorra, Georges-François Leclerc, ha estat rebut pel bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Mons. Josep-Lluís Serrano, aquest matí de dilluns, 22 de desembre, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. El copríncep i el representant del copríncep francès han mantingut una cordial conversa sobre l’actualitat al Principat.
A la trobada hi han assistit també el representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, la secretària general dels serveis del copríncep, Conxita Garcia Moyano i el director de gabinet del copríncep francès, Robert Mauri.