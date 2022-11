El president del FC Andorra i jugador del Barça, Gerard Piqué, anuncia que dissabte deixarà el futbol

La notícia ha agafat per sorpresa a molta gent, fins i tot de l’entorn més proper del FC Barcelona. Gerard Piqué ha anunciat, aquest dijous, en un vídeo, que es retirà i que ho fa immediatament. Aquest dissabte, al Camp Nou, contra l’Almeria, disputarà els seus darrers minuts com a blaugrana, però també com a jugador en actiu.

El president del FC Andorra ha estat 25 anys al Barça entre les seves diferents categories. Pràcticament tota la seva carrera esportiva, tret d’un parèntesi jugant al Saragossa i al Manchester United, per a retornar al FC Barcelona, club amb el que ha aconseguit tots els títols possibles. Fins i tot amb la selecció espanyola ha estat campió d’Europa i del Món. Piqué anuncia el seu adéu amb un emotiu vídeo on declara el seu etern amor cap al Barça.