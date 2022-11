La despesa pública en educació, el 2021, és de 83 milions d’euros

La despesa pública en educació al Principat d’Andorra inclou la despesa educativa feta per l’Administració central, l’Administració local, la Universitat d’Andorra (UdA), l’Institut d’Estudis Andorrans, l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament superior d’Andorra (AQUA), a més de les aportacions que fan Espanya i França per a la despesa educativa dels seus respectius sistemes educatius establerts al Principat d’Andorra.

La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, se situa en 83 milions d’euros l’any 2021, una xifra que suposa un increment del +1,9% respecte a l’any anterior. Aquest import representa el 9,4% del liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), una dècima percentual superior en relació amb l’exercici 2020.

Per contra, la despesa en educació representa el 2,9% del producte interior brut (PIB), 3 dècimes percentuals per sota de l’any anterior, per l’increment del PIB motivat per la reactivació de l’economia desprès de la crisi sanitària.

En termes de nivells educatius, la despesa total imputable a nivells educatius és de 102,5 milions d’euros, incrementa en un +0,6%, principalment en els nivells educatius d’escoles bressol (+7,2%), ensenyament superior (+6,4%), batxillerat (+5,4%), primera ensenyança (+4,7%) i formació professional (+2,8%), mentre que la segona ensenyança (-7,8%), i maternal (-0,9%) mostren disminucions percentuals en la despesa respecte l’any anterior.