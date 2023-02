El president de la Lliga Europea de Natació visita Andorra i assegura que es donarà visibilitat a les condicions que ofereix el país

Al centre, de blau, el president de la Federació portuguesa de natació (FAN)

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i la Federació Portuguesa de Natació (FPN), en presència de la ministra en funcions de Cultura i Esport, Sílvia Riva, i del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han signat aquest divendres, 17 de febrer, un conveni de col·laboració que contempla accions immediates per a donar un impuls addicional al creixement de la natació i les seves disciplines a Andorra.

L’acord desenvolupat entre Alfonso Maltrana, director tècnic andorrà i José Machado, director esportiu de la FPN, contempla des d’activitats de formació fins a l’intercanvi d’experiències tècniques i preveu el desplaçament de la selecció portuguesa per a fer entrenament en altitud, en sec i a l’aigua, a Andorra. També, defineix protocols per a permetre que els nedadors andorrans, s’entrenin i puguin competir a Portugal.

De forma imminent, aquest 2023, “portarem un programa de primer nivell mundial que convertirà Andorra en un punt de referència en la disciplina de la natació artística”, ha dit António José Silva, president de la Federació Portuguesa de Natació (FPN), que també és president de la Lliga Europea de Natació (LEN) i vicepresident de World Aquatics (AQUA), per a més endavant afegir: “el que farem és portar alguns dels millors entrenadors que hi ha en el panorama internacional, per tal que puguin ajudar a elevar el nivell”, fent al·lusió a formacions preparades per a ser impartides en un període d’uns quatre dies.

Per la seva banda, Joan Clotet, president de la FAN ha dit, ‘treballem per a fer créixer diferents aspectes de la natació al país, comptar amb l’ampliació prevista del CTEO ens permetrà fer un salt endavant’. Tot seguit, un agraït Clotet, ha refermat les opinions del seu homòleg portuguès i també, ha tingut paraules d’agraïment per a la ministra Riva, i per al secretari d’Estat, Justo Ruiz, en un acte que ha comptat amb la presència de José Manuel da Silva, cònsol honorari de Portugal al Principat d’Andorra, de Josep Anton Piñar, director de l’oficina d’Ordino, representant d’Andbank, patrocinador principal; i d’Enric Borrellas, responsable de KONE, patrocinador oficial de la FAN.

La jornada ha començat amb una visita a la piscina del Càmping Valira, lloc on va nàixer la natació esportiva del país. Posteriorment, Silva ha conegut els detalls del projecte d’ampliació del CTEO, en una visita oficial a la instal·lació organitzada pel ministeri d’Esport i de la mà del secretari d’Estat.

Així mateix, Silva, s’ha interessat pel treball del grup d’entrenament de la FAN i per les promeses de la natació artística andorrana en una completa visita al centre esportiu dels Serradells. El president de la LEN i vicepresident d’AQUA, ha conegut els inicis de la natació esportiva a Andorra, el projecte de futur del CTEO, i la realitat actual que representa la instal·lació esportiva.

També, durant la jornada s’ha mostrat coneixedor dels avantatges del Pas de la Casa com a destinació per a fer entrenament en altitud. António José Silva, també ha fet una visita guiada a Casa de la Vall.