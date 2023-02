La Seu, un dels 13 punts de suport a l’empresa i l’emprenedoria de GLOBALLEIDA

El president de la Diputació (a la dreta) i al centre, l’alcalde de la Seu Francesc Viaplana (Diputació Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera, ha presentat aquest divendres, a la capital alturgellenca, la Xarxa de Punts d’Atenció GLOBALLEIDA.

Un acte que ha comptat també amb la participació del diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, alcaldes i alcaldesses de la comarca, personal tècnic, emprenedors, empresaris, representants d’entitats socials i comercials i ciutadania en general.

El Punt d’Atenció GLOBALLEIDA a l’Urgell és un dels 13 Punts d’Atenció ubicats en onze comarques de Lleida que configuren aquesta xarxa, i que tenen una triple finalitat:

. Esdevenir un punt de referència de suport a l’empresa i l’emprenedoria a escala comarcal.

. Ser un punt de trobada i coordinació per al personal tècnic que treballa en l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria a la comarca de forma que es puguin generar sinergies i complementarietats.

. Ser un punt de referència en què tots els municipis de la comarca podran trobar els serveis que s’hi ofereixen en benefici del desenvolupament local i la promoció econòmica del territori.

D’aquesta manera, el Patronat de Promoció Econòmica impulsa la xarxa de Punts d’Atenció GLOBALLEIDA per tal de millorar el servei públic de qualitat adreçat a qualsevol emprenedor o empresari, ubicat en qualsevol municipi, per petit que sigui, de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. I ho fa seguint amb l’impuls que ha de tenir la demarcació de Lleida perquè esdevingui un territori competitiu, sostenible i que posi en valor els seus recursos i, amb la voluntat d’optimitzar equipaments ja existents, com els diferents Centres d’Empreses Innovadores (CEI) del territori, i alhora donar a conèixer serveis que s’hi ofereixen, amb la complicitat dels ens locals propietaris del CEI, els Consells Comarcals i els Ajuntaments capital de cada comarca.

El president, Joan Talarn, ha destacat que “el model de la xarxa comarcal dels Punts d’Atenció GLOBALLEIDA es fonamenta en la complicitat dels ens locals propietaris del CEI, els consells comarcals i els ajuntaments capital de cada comarca”, i ha recordat que “lluny d’allò que alguns anunciaven a l’inici, que havíem desmantellat GLOBALLEIDA, el que hem fet és ajudar a crear la major xarxa de suport a l’emprenedoria que mai ha existit a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran”; així, “tots els municipis de la comarca, podran trobar els serveis que s’hi ofereixen en benefici del desenvolupament local i la promoció econòmica del territori”, i serà “un punt de referència a nivell comarcal de suport a l’empresa i l’emprenedoria, i un punt de trobada i coordinació per al personal tècnic que treballa en l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria”. Es tracta, en definitiva “de promocionar i retenir el talent lleidatà. Aquesta pot ser una eina molt important”.

Així doncs, es desplegaran un total de 13 Punts d’Atenció GLOBALLEIDA en 11 comarques de la demarcació, a excepció del Pla d’Urgell i la Cerdanya. Hi ha un Punt per comarca, a excepció del Segrià, on n’hi ha tres: Lleida ciutat, Segrià Nord (Torrefarrera) i Segrià Sud (CEEILleida). Tots els Punts estan dotats de personal tècnic qualificat per a oferir serveis d’assessorament i formació a empresaris i persones emprenedores i, en la gran majoria de casos, també s’ofereixen serveis d’allotjament empresarial.

Es tracta d’una xarxa que suma un total de 93 espais per a allotjar empreses en 3.921,29 metres quadrats; 31 espais de co-working que ocupen 204,17 m2, 22 sales de formació en 1.555,99 m2 i 30 despatxos d’assessorament amb 452,m2 per a aquesta funció.

En el decurs de l’acte, el director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera, ha donat a conèixer el nou catàleg de serveis que estarà a l’abast de tots els Punts d’Atenció GLL. Un document que consta de 33 serveis estructurats al voltant de 4 eixos principals: serveis per a ens locals; serveis per a empreses i persones emprenedores; serveis per a la ciutadania i serveis per a la comunitat educativa.

La presentació ha tingut lloc, aquest divendres, al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), ubicat al Centre Cultural de les Monges de la Seu d’Urgell.