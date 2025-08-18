El pont de la Mare de Déu d’Agost acaba amb una ocupació mitjana que ha superat el 95 per cent al Pirineu

El pont de la Mare de Déu d’Agost, que ha acabat aquest diumenge, ha deixat una ocupació mitjana superior al 90% als allotjaments de les zones turístiques de la demarcació de Lleida. Els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d’entre el 95% i el 100% durant els tres dies festius, mentre que a les Terres de Lleida els registres han estat inferiors. Pel que fa als càmpings, els bungalous han penjat el cartell de complet i les places d’acampada han fregat el 100%. Per la seva part, les cases de turisme rural han tingut un 95% d’ocupació.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, s’ha mostrat satisfet pels bons resultats i ha assenyalat que “aquest és el pont més important de tot l’estiu i també el moment àlgid de la temporada”. Serrano ha assegurat que “les dades demostren l’atractiu de la nostra destinació” i ha afegit que són fruit “de l’esforç de tot el sector turístic”.
Els visitants han pogut gaudir de l’àmplia oferta de natura, aventura, cultura i gastronomia. En aquest sentit, les empreses de turisme actiu del Pallars Sobirà han ofert cada dia del pont unes 1.500 activitats aquàtiques (entre les que s’han dut a terme als rius, pantans i barrancs de la comarca) i han tingut un nivell de reserves que s’ha situat entre el 85% i el 90%, amb pics de fins al 100%.