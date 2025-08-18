Una persona resulta ferida greu en un accident de camió a l’N-260, a Ribera d’Urgellet

Una persona ha resultat ferida greu aquest diumenge a la nit en bolcar el camió que conduïa a la carretera N-260, a Ribera d’Urgellet. L’avís de l’accident, que va tenir lloc al quilòmetre 237, en direcció a Sort, es va rebre a les 22.49 hores. Al lloc dels fets van traslladar-se quatre dotacions dels Bombers de la Seu d’Urgell, Montferrer i Organyà, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
El vehicle de gran tonatge va bolcar lateralment i la conductora va quedar atrapada a la cabina, on va patir ferides greus. Els bombers van procedir a l’excarceració de la dona, que va ser atesa in situ i evacuada posteriorment a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Finalment, els serveis mèdics van decidir traslladar-la a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Aquest matí de dilluns s’han fet les tasques de retirada del camió bolcat, fet que ha provocat retencions a la zona del sinistre. Al lloc s’ha donat pas alternatiu a través de semàfors.
Salvament a Coll de Nargó
Durant el pont de la Mare de Déu d’Agost, els Bombers també van dur a terme divendres un salvament al riu de Valldarques, a l’altura del Codó, en el qual hi van participar membres del GRAE i el SEM. Segons han informat els Bombers de Nargó, la persona rescatada va ser traslladada al Sant Hospital.