Demòcrates d’Andorra la Vella demana “ambició” a la majoria perquè el Conservatori esdevingui nacional

David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté (Demòcrates)

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han votat a favor, aquest dijous, en sessió de Consell de Comú, de la proposta d’ordinació del Conservatori de Música d’Andorra la Vella. Una ordinació que permet que el fins ara Institut de Música “pugi un esgraó més“, com ha celebrat Canturri, i pugui expedir títols oficials. Canturri ha recordat que el pas a Conservatori és fruit d’un treball de l’anterior mandat comunal Demòcrata, conjuntament amb el Govern. Ara bé, ha demanat a l’actual majoria que no s’aturi aquí, que sigui “ambiciosa” i lluiti perquè el Conservatori esdevingui nacional. Aquest pas permetria també que pogués expedir títols superiors, de manera que els alumnes “no haurien d’anar a estudiar fora d’Andorra“.

Canturri ha recordat que el Conservatori es nodreix d’alumnes de totes les parròquies i, al final, “els qui paguem amb les nostres contribucions som els ciutadans d’Andorra la Vella“. En aquest sentit, el conseller ha reivindicat la necessitat de crear un patronat, on el Comú hi tingués majoria, però també hi participés el Govern -obrint la porta a altres actors-, “tant en l’àmbit formatiu com retributiu“.

Finalment, Canturri ha evidenciat que l’actual espai per al Conservatori, a la Llacuna, ha quedat petit, i que es podria plantejar un canvi d’emplaçament a la parcel·la de davant del Govern, on s’estudia fer-hi el Museu Nacional.

També en la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, els consellers de Demòcrates han votat a favor de la nova suspensió, de 18 mesos, d’atorgament de noves llicències constructives a la parròquia, tenint en compte l’actual procés obert de revisió del Pla d’Urbanisme. Sabaté ha recordat que ja van votar-hi a favor fa un any, tot demanant, però, “poder formar part d’aquest projecte“. La consellera ha lamentat que, a dia d’avui, “no hem assistit a cap reunió ni hem rebut informació” sobre tot el treball fet fins a la data, intern i a través dels processos participatius amb la ciutadania. Per això, ha afegit Astrié, “demanem una reunió monogràfica urgent per a disposar de tota la informació i poder participar activament en el procés de revisió del Pla d’Urbanisme”.

En un altre ordre de coses, els consellers de Demòcrates han votat a favor de l’impuls per a fer una plaça pública a l’entorn de l’edifici Node. D’aquesta manera, es donaria continuïtat a la plaça que hi havia abans de l’inici de les obres, “la qual la ciutadania es va fer molt seva”, ha recordat Astrié, que llavors era cònsol menor. També va permetre obtenir un punt d’unió amb el barri de Riberaygua i Travesseres. Per tot plegat, ha demanat a la majoria que “continuï celebrant actes en aquesta nova plaça“.





Massa adjudicacions directes

Finalment, Astrié ha instat la majoria a fer “una reflexió sobre determinats processos de contractació pública” que està duent a terme. Concretament, ha criticat “l’ús reiterat de la contractació directa” a una mateixa empresa i a la persona que encapçala aquesta empresa, en un marge temporal de només vuit mesos. “Suposa un greu perjudici per a la transparència, els demanem que treguin un concurs per a complir amb total garanties la Llei de contractació pública”, ha exigit. El conseller ha afegit que és una pràctica “que no compartim, perquè hi ha altres empreses del país que podrien fer aquesta mateixa feina”.