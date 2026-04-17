Concert de la Cadí Orquestra de Cambra amb la violinista Mireia Ferrer, a benefici d’Autisme Pirineu

La Sala Sant Domènenc de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte, 18 d’abril, a la tarda (17.30 h) un concert de música clàssica de la Cadí Orquestra de Cambra a benefici d’Autisme Pirineu. Aquesta és la nova denominació d’AUTEA Alt Pirineu, l’associació local que des de 2023 lluita per la visibilització de l’autisme i la dotació de recursos per a les persones amb aquest trastorn i per a les seves famílies.
La Cadí Orquestra de Cambra es compromet un cop més amb AUTEA Pirineu i, per a l’ocasió, interpretarà el Concert per a violí i orquestra en Sol Major de Joseph Haydn, amb la solista convidada Mireia Ferrer, primer violí a la BBC Scottish Symphony Orchestra de Glasgow (Escòcia). S’interpretaran també obres d’E. Elgar, J. Svendsen i Edvard Grieg, juntament amb “alguna sorpresa escocesa”, tal com han avançat des del conjunt musical urgellenc.
A més a més, prèviament Ferrer oferirà una Masterclass per a alumnes de la secció de corda de l’Escola Municipal de Música de la Seu. Aquesta activitat es farà aquest mateix divendres, a les 7 del vespre, a la Sala Immaculada.
Mireia Ferrer, nascuda a Barcelona, va estudiar violí al Conservatori de Música de Barcelona i després a Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb Eva Graubin. Després, amb una beca del Ministeri de Cultura espanyol, va fer un Màster de Violí al Royal College of Music de Londres amb Yossi Zivoni. A Londres es va formar com a professora del mètode Suzuki de violí, va ser co-leader de la Southbank Sinfonia de Londres (una orquestra acadèmia) i va formar part de diversos grups de cambra. Ja com a professional, Ferrer va ser segon violí a l’Ulster Orchestra, a Irlanda del Nord, durant 8 anys, i l’any 2018 es va incorporar a la secció de primers violins de la BBC Scottish Symphony Orchestra, a Glasgow. La violinista s’ha arrelat plenament a Escòcia, on gaudeix de la música, de la rica cultura i de la magnífica natura del país juntament amb la seva família, el seu marit i les seves dues filles, tots ells músics.
Les entrades anticipades es poden adquirir a l’Espai Ermengol, mentre que a taquilla estaran disponibles el mateix dia del concert. El recinte de la Sala Sant Domènec és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. L’actuació també té el suport de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Cooperativa Cadí i Duanes i Serveis Fornesa.