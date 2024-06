El Pas engega divendres la Festa Major de Sant Pere

Cartell de la Festa Major de Sant Pere, al Pas (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa engega aquest cap de setmana, des d’aquest mateix divendres, 28 de juny, i fins al diumenge vinent, la Festa Major de Sant Pere 2024. La festivitat arriba amb gairebé una trentena d’activitats per a tots els públics, amb nous formats que es complementen amb els actes més tradicionals i ja consolidats.

La Festa de la Multicultura serà el gran atractiu del divendres. A partir de les 20.30 h i fins a les 5 h, la plaça de l’Església rebrà centenars d’assistents en aquest acte de convivència entre diferents comunitats a través de la música, actuacions i propostes gastronòmiques. Enguany, amb la col·laboració de les Cases de Portugal, França, Espanya, Argentina, Colòmbia, Brasil, Algèria i l’Associació de veïns del Pas de la Casa. Els tiquets ja es poden adquirir a l’oficina de Turisme del Pas de la Casa i el seu preu és de dos euros.

Més enllà, la Festa Major del Pas de la Casa començarà amb música i ritme amb la batucada amb ‘Next Art’ pels carrers del poble a les 11 h. També hi haurà un espectacle infantil amb ‘Encanteris’, a la plaça de l’Església, a partir de les 15 h, i a les 16 h un berenar popular, abans de donar pas a la Festa de la Multicultura.





Inauguració, homenatge, hamburguesada popular i molta festa per a petits i grans

La Festa Major del Pas de la Casa, Sant Pere 2024, presenta enguany una programació d’allò més completa, amb gairebé una trentena d’activitats per a tots els públics en aquests tres dies. Després d’un divendres llarg, la festa continuarà dissabte i diumenge.

El dissabte començarà ben d’hora, amb la celebració del tradicional concurs de pesca al llac de les Abelletes a partir de les 7 h, mentre que a les 10 h començarà el mercat a la plaça, que romandrà obert fins a les 20 h. A les 10 h hi haurà pintacares infantil a la plaça de l’Església i a les 12 h començarà un dels actes més tradicionals de la festa, com és la missa de Sant Pere. Per a tancar el matí, res millor que una costellada als berenadors del llac de les Abelletes, a partir de les 12.30 h.

A la tarda s’engegarà el Parc Mulla’t!, al carrer Comtes de Foix, de les 15 h i fins a les 20 h. Hi haurà també tallers de manualitats, un berenar popular i jocs d’aigua, tot a la plaça de l’Església, i també el concurs de petanca. A la nit serà el torn de la millor música en directe amb el grup de versions ‘La Tribut FM’ i la sessió progressiva de discjòqueis amb Dj Juan Cruz i Dj Dalmau des de la 1 h i fins a les 5h.

El diumenge començarà amb esport, amb la celebració del campionat de trial, continuarà el mercat a la plaça de l’Església acompanyat d’un pintacares infantil.

Ja al migdia tindrà lloc la inauguració del punt d’informació turística, sent una reproducció de l’antiga caseta de Turisme del Pas de la Casa, i aprofitant aquesta inauguració, es rendirà l’homenatge al pioner de 2024, que serà per qui va ser Francesc Viladomat Llena, en el mateix espai. Serà a les 12 h al carrer Sant Jordi. Posteriorment, a les 13.30 h es farà l’hamburguesada popular a la plaça de l’Església amb l’actuació de ‘Cantera Rumba’.

A la tarda continuarà el Parc Mulla’t!, de 15h a 19 h al carrer Comtes de Foix, i a les 15.30 h començarà la festa de l’escuma i festa Holi a la plaça de l’Església. També hi haurà tallers de manualitats i un berenar popular per a tancar finalment aquesta Festa Major amb un tardeo amb sessió de Dj Bili a la plaça de l’Església a partir de les 19 h.





PROGRAMACIÓ AL DETALL DE LA FESTA MAJOR DE SANT PERE DEL PAS DE LA CASA 2024