Dàmaris Castellanos, nova directora executiva d’Unicef Andorra

Dàmaris Castellanos, nova directora executiva (UNICEF Andorra)

UNICEF Andorra ha anunciat la incorporació de Dàmaris Castellanos com a nova directora executiva. “Amb una extensa i destacada trajectòria professional, Dàmaris ha demostrat la seva habilitat per a establir connexions i col·laborar amb empreses i socis tant en l’àmbit local com internacional”, assenyalen des de l’organització.

Recentment, Dàmaris Castellanos ha ocupat càrrecs de responsabilitat, en els quals ha desenvolupat forts vincles amb empreses i col·laboradors andorrans. La nova directora executiva ha expressat el seu entusiasme per aquesta nova etapa: “Estic molt il·lusionada de sumar-me a UNICEF Andorra. Estic compromesa amb la missió d’UNICEF de garantir que cada infant pugui desenvolupar tot el seu potencial. Em sento molt motivada per a treballar amb un equip tan dedicat a la protecció i el benestar dels infants i adolescents al món.”

La presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, ha manifestat: “Estem encantats de rebre Dàmaris en el nostre equip. Estem segurs que la seva experiència, visió estratègica i lideratge contribuiran de manera decisiva al canvi estratègic que estem impulsant des de la Junta Directiva.”

Amb l’arribada de Dàmaris Castellanos, UNICEF Andorra reforça el seu compromís amb la protecció i el benestar dels infants i adolescents al món, “preparant-se per a afrontar els futurs reptes amb renovada energia i determinació, contribuint decisivament en aquest canvi estratègic”.