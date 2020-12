El Pare Noel prepara la desfilada pels carrers d’Andorra la Vella el dijous 24

Els infants de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana d’Andorra la Vella i de Santa Coloma han rebut, sorpresos i emocionats entre ahir dilluns i avui dimarts, la visita especial del Pare Noel. Ho han fet en companyia de la consellera de Social, Meritxell Pujol, i dels seus educadors.

El Pare Noel prepara una desfilada pel dia 24 de desembre a la tarda pels carrers de la parròquia en un recorregut més llarg del que és habitual -enguany la carrossa farà un recorregut de 25 quilòmetres- per poder visitar el màxim de carrers i que els infants el puguin veure des de casa seva o bé des del seu barri sense haver de desplaçar-se. Les restriccions sanitàries fan que en aquesta ocasió no hi hagi la tradicional recepció de cartes a la Plaça del Poble un cop finalitzi el recorregut del Pare Noel.

La desfilada sortirà de la Plaça Guillemó a les 16.30 h en direcció a Ciutat de Valls, recorrerà Santa Coloma i la Margineda, i tornarà a fer el recorregut en sentit ascendent dirigint-se cap al centre de la parròquia i finalitzant de nou a la plaça Guillemó al voltant de les 20 hores.

Els infants encara són a temps de fer arribar les seves cartes tant al Pare Noel com als Reis Mags d’Orient a través de la bústia de l’Oficina de correus màgica situada a la Plaça Guillemó, i també poden enviar-les a través de l’Oficina 2.0 (andorralavella.ad/nadal) i els menairons les faran arribar al destinatari final.