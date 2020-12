Homenatge als treballadors de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell jubilats aquest 2020

Aquest migdia ha tingut lloc, a al sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un petit acte d’homenatge als cinc treballadors municipals que s’han jubilat en aquest any 2020.



En aquest acte, presidit per l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, i la regidora de Recursos Humans, Carme Espuga, els treballadors ja jubilats han rebut com obsequi un rellotge en reconeixement pels anys treballats a l’Ajuntament urgellenc. L’alcalde Jordi Fàbrega els hi ha agraït la seva dedicació professional en els seus respectius serveis municipals i els ha desitjat una feliç jubilació.



Els treballadors jubilats són: Mercè Perles, educadora de la Llar Municipal d’Infants ‘Els Minairons’; Josep Julià, caporal de la Policia Local; Ramon Álvarez, treballador de la Brigada d’Obres; Carles Martín, cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins; i José Medeiros, treballador del Servei Municipal de Neteja Viària.