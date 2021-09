El Parc Natural del Comapedrosa s’ampliarà fins al Roc de la Cauba

Un dels actes centrals de la segona jornada de La Pitavola és la presentació dels espais protegits que conformen el Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Aquest dissabte, han intervingut els representants polítics dels quatre parcs que el conformen mentre que a la tarda es faran xerrades tècniques.

En el seu parlament de benvinguda, la cònsol major, Olga Molné ha remarcat que el Parc Pirinenc de les Tres Nacions s’està convertint en una marca amb força per promocionar conjuntament els diferents espais, ja que és una de les àrees transfronterers protegides més extenses d’Europa amb 429.700 hectàrees.

Justament, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, ha anunciat una novetat pel que fa a la superfície del Parc Natural del Comapedrosa, que passarà dels 15,42 Km2 als 17. El Comú de la Massana ja ha realitzat diverses reunions amb els quarts d’Erts i la Massana per ampliar aquest espai protegit amb terreny públic. La intenció és que el parc natural arribi fins al Roc de la Cauba, “el gran mirador natural de la Massana, amb una gran formació geològica, des de la qual la vista que tenim del fons de la vall és impressionant”, ha assegurat Gueimonde. Per pujar fins el Roc de la Cauba hi ha diferents camins però el que s’integrarà dins el parc natural és el que surt des d’Erts, que travessa el bosc del Jou, un bosc protector de gran importància per evitar el moviment del mantell nival i evitar el desencadenament d’allaus. “A més, trobem indispensable protegir aquest bosc de cara a la conservació de les espècies de fauna singular que l’integren”, ha afirmat el conseller.

Gueimonde considera que aquesta ampliació representa moltes oportunitats per la Massana, ja que permetrà desestacionalitzar el parc natural i realitzar activitats i sortides guiades des del centre de la Massana.

Es preveu que el projecte pugui ser realitat a principis del 2022.

Concurs fotogràfic de Natura

Després dels parlaments, s’ha procedit al lliurament del Concurs fotogràfic de Natura, que enguany tenia com a tema: “El teu racó preferit del Parc Natural del Comapedrosa”. La guanyadora ha estat Isabelle Haeffelin, amb una fotografia que mostra el pic del Comapedrosa des d’un prat florit. El segon premi ha estat per Enri Matas, amb una imatge del Pla de l’Estany, i el tercer per Raquel Targarona, amb una fotografia amb els seus gossos en primer pla i amb les carenes de fons.

En el mateix acte s’ha inaugurat la mostra fotogràfica del Parc de les Tres Nacions, que es pot visitar a la casa del Quart.

La fira-mercat ha estat activa durant tot el dia, amb un degoteig constant de visitants. Tot i les estones amb pluja, no ha hagut d’anul·lar cap taller ni sortida guiada.

La Pitavola continua fins diumenge a migdia. Durant el matí, a més del mercat, hi haurà una sessió de bany de salut al Comapedrosa, una sortida per anar a buscar bolets i el posterior taller per aprendre a cuinar-los i també tallers, a més de la ruta de la tapa. Recordem que els restaurants d’Arinsal han preparat menús gastronòmics per la ocasió.