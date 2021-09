Riva participa en el primer dia de les Jornades europees del patrimoni 2021

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i la consellera de Turisme, Diana Sánchez, han donat el tret de sortida aquest dissabte al matí a les Jornades europees del patrimoni (JEP) 2021. El programa proposat aquest any, i treballat de manera coordinada entre el departament de Patrimoni Cultural del Ministeri i els set comuns, ha comptat amb l’estreta col·laboració de la ciutadania amb la cessió de més de 350 objectes antics que durant tota la setmana seran exposat en diversos aparadors de comerços de totes les parròquies.

Riva ha celebrat l’alta participació i implicació ciutadana “que permet donar visibilitat i sensibilitzar al conjunt de la població sobre el patrimoni del país perquè se’l senti seu, el cuidin i el promocionin”. La ministra també ha destacat que les jornades són una oportunitat única per “redescobrir el comerç del país alhora que es descobreix el patrimoni andorrà”.

Així, i sota el lema ‘Un patrimoni per a tots’, un total de 120 comerços de les set parròquies exposaran els 350 objectes recollits des del 18 al 26 de setembre. Riva i Majoral han visitat aquest matí l’aparador del comerç lauredià Cal Isidre on si poden veure peces de terrissa de l’antic terrissaire de la parròquia. A nivell global, s’han cedit objectes patrimonials com ràdios, màquines de cosir, càmeres de fotografiar, esquis, entre molts d’altres, de més de 50 anys. Per tots aquells que els vulguin visitar tots, el Ministeri ha elaborat un mapa senzill i didàctic que es pot consultar a la web de cultura.

De manera paral·lela a Ordino, a la Casa de la Muntanya, des del dia 18 fins al 26 de setembre, es podrà visitar de manera gratuïta, una exposició de quinze quadres de temàtica andorrana, cedits temporalment per a les Jornades Europees de Patrimoni, per un particular d’Andorra, Jordi Güell.

Més activitats de les JEP

A més de l’exposició d’objectes antics en aparadors, el programa de les JEP proposa, durant aquest cap de setmana, la visita inèdita a les sagristies de les esglésies parroquials on es podran veure els objectes litúrgics que s’hi guarden i que normalment no estan a l’abast del públic.

De manera paral·lela, i com ja és una tradició, l’ONCA també participa en les Jornades europees del patrimoni amb un concert a l’Era de Casa Rossell dissabte 18, a les 20.00 hores que porta per títol, ‘Diàlegs per a violí i violoncel’, amb el duo format per David Olmedo (violí) i Gaetäne Dunyslaeger (violoncel). Les places són limitades, així doncs, es requereix reserva prèvia al telèfon +376 839 760.

Finalment també s’impulsaran jornades de portes obertes a diversos museus arreu del país: