El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici promou la difusió de l’ovella xisqueta

El vídeo dirigit a educació infantil i primària explica la vida dels ramats d’ovelles al llarg de l’any a través del conte “El jersei de llana”. Per explicar-lo, s’utilitza la tècnica japonesa Kamishibai. Es tracta d’un maletí de fusta que, en obrir-se, deixa el descobert un petit teatre en miniatura.

El vídeo per als alumnes més grans està protagonitzat per una ovella xisqueta que es dirigeix directament als espectadors amb un llenguatge directe, divertit i còmplice. L’ovella protagonista explica a les nenes i nens el cicle de la vida dels ramats a la Vall d’Àssua i els parla de la xolla, l’estiva, la baixada dels ramats i l’hivern als corrals del fons de les valls, així com de l’ofici de pastor i el paper dels ramats en la conservació dels paisatges i la biodiversitat.