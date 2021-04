54 residències passives atorgades aquest 2021

Unes cinquanta persones han obtingut la residència passiva aquest 2021. La majoria són espanyols, francesos i britànics i l’assoleixen sense activitat lucrativa. Per obtenir aquest permís cal fer un dipòsit de 50.000 euros i establir la residència principal i efectiva al Principat durant almenys 90 dies per any.

En el que portem d’any s’han atorgat 54 residències passives. Actualment hi ha 2.070 persones amb aquest permís, prop de 900 de les quals fa temps que el tenen. Desglossant aquestes dades, al voltant d’un miler són residents sense activitat lucrativa, que han de fer una inversió, per exemple, de béns immobles, d’uns 350.000 euros.

Per obtenir la residència és necessari fer un dipòsit de 50.000 euros i si es té una persona a càrrec, 10.000 euros més. D’aquestes se’n van concedir una trentena.

Seguit d’aquest grup hi ha els residents per interès científic, cultural i esportiu, que són al voltant d’un centenar, i els professionals amb projecció internacional que presentin un projecte per desenvolupar al Principat. Aquests, però, no han de fer cap inversió econòmica addicional. Per últim hi ha un petit nombre de persones que han ingressat en centres geriàtrics privats.

El 2020 es van atorgar 121 residències passives, prop d’una vintena menys que el 2019, quan se’n van concedir 138. Unes xifres que encara són més àmplies respecte del 2018, quan van ser-ne prop de 200. Seguint la tendència d’anys anteriors, per nacionalitats destaquen espanyols, francesos i britànics, que per ara són els que han rebut més permisos.