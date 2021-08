L’Andorra Mountain Music canviarà de format i es farà a l’hivern a totes les estacions d’esquí

Andorra disposarà aquest hivern d’un festival de música amb els discjokeys més populars del moment, segons ha pogut saber RTVA. Seria, de fet, l’Andorra Mountain Music que canviarà de format per a potenciar l’oferta de l’après-ski i que es deslocalitzaria per a tenir com a escenari totes les estacions de neu.

El festival, que substituirà l’Andorra Mountanin Music, es farà els dissabtes de febrer i març. Seran un mínim de 5 concerts, un a cada estació d’esquí, a partir de les 7 de la tarda a l’aire lliure.

L’estratègia implicaria diversificar les localitzacions i potenciar així totes les estacions d’esquí a les quals es demanarà que s’impliquin econòmicament en el projecte.

L’any vinent torna el Circ du Soleil a l’estiu i l’aposta del ministeri de Turisme, segons ha pogut saber RTVA, inclou modificar l’estratègia de l’Andorra Mountain Music i fer un festival dedicat només a música electrònica, vist el bon resultat dels concerts de David Guetta i Armin van Buuren, que van esgotar les entrades.

S’està treballant en el nom i el cartell dels artistes que seran els dj que punxen als principals llocs de moda.

Andorra es posicionaria així com un referent en aquesta mena de música i dotaria les estacions d’un nou atractiu i d’una oferta d’après-ski de qualitat seguint el model d’altres dominis de neu de primer nivell.

2021: Primera edició l’Andorra Mountain Music

La primera edició de l‘Andorra Mountain Music s’havia d’haver celebrat el 2020, però les restriccions decretades per la pandèmia van obligar a cancel·lar-la. Finalment s’ha pogut desenvolupar aquest estiu i Andorra Turisme en fa un balanç positiu.

El 80% de les entrades dels cinc concerts que finalment es van dur a terme es van vendre, xifra que suposa una afluència d’uns 16.000 assistents.

En el cas dels espectacles de David Guetta i Armin van Buuren es van vendre totes.

Les limitacions de la pandèmia han suposat un repte per a l’organització, que va haver d’anul·lar el concert de Texas, que es va substituir pel de DJ Snake, que també va haver de cancel·lar-se per la poca venda d’entrades.

També es va prendre la decisió de prescindir del servei de restauració a l’interior del recinte, que va provocar la creació d’aglomeracions als afores i en els darrers concerts es va demanar una prova negativa o el certificat de vacunació per a accedir-hi. Un altre dels entrebancs va ser la pluja, que va provocar una cloenda una mica accidentada.