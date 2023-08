El Parc de la Mola acollirà la 4a edició del Sabors d’Estiu

Presentació de la 4a edició del Sabors d’Estiu a Escaldes (comuee)

El Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany serà l’escenari de la 4a edició del Sabors d’Estiu. El canvi d’ubicació es deu al fet que l’aparcament de l’Església, ubicació habitual de l’esdeveniment, es troba en obres. D’aquí que aquest canvi d’escenari sigui del tot provisional, ja que un dels principals objectius de Sabors d’Estiu passa per dinamitzar la zona alta de la parròquia i la intenció continuarà sent aquesta. Amb tot, el Comú d’Escaldes-Engordany ha triat el Parc de la Mola com a alternativa, ja que durant l’hivern acull el Sabors d’Advent.

L’altra novetat d’enguany passa pels dies de celebració, que s’avança una setmana. Així que, enguany, Sabors d’Estiu tindrà lloc del 18 al 27 d’agost amb la intenció de no coincidir amb l’Andorra Taste, que a més de celebrar-se en una ubicació pròxima al Parc de la Mola també compta amb actuacions musicals.

Totes les actuacions musicals s’iniciaran, cada dia, a les 19 hores, però els punts de restauració ubicats, temporalment, al Parc de la Mola obriran a les 17 hores perquè el públic pugui anar escalfant l’ambient prenent i menjant alguna cosa. Per a aquesta ocasió, diferents restaurants del país es donaran cita al Sabors d’Estiu oferint a través de les diferents food trucks una gran varietat gastronòmica.

Per l’escenari del Sabors d’Estiu passaran diferents formacions del país amb la voluntat de donar-se a conèixer i fer passar una bona estona als assistents. Durant els deu dies de Sabors d’Estiu actuaran Old School, Julia Ambor, Els Senyora, Sunset Dreams, Soul Storm, Odara Trio, The Autòctons, Stars Academy, Manu&The Vodkas i Iaraké. Afegir que a les actuacions de dijous, divendres i dissabte s’hi sumaran sessions techno, techno house o reaggeton junt amb diferents Dj del país.

El cartell de les diferents actuacions de Sabors d’Estiu es pot consultar a www.e-e.ad.