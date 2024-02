El parc automòbil del Principat creix un 3% en un any

Un cotxe en un concessionari (AMIC / arxiu)

El parc automòbil d’Andorra a 31 de desembre de l’any 2023 és de 98.183 vehicles, xifra que representa un augment de 2.863 unitats, és a dir, una variació del +3% respecte als 95.320 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2022. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (+1.932 unitats), assolint la xifra de 66.174 turismes. Això equival a un 3,0% més que l’any anterior.

Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen el 0,9% del total del parc, i que l’any 2023 ha elevat el seu nombre en 162 unitats (fins les 896), un augment del 22,1% amb referència a l’any 2022. Quant als vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en 822 unitats (fins a les 2.876), és a dir, una variació del +40,0% en relació amb l’any anterior.

L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 15,8 anys a l’any 2023, el que suposa un increment de l’1,2% respecte de l’any 2022, continuant en la tendència d’augment progressiu enregistrada en els darrers anys.

Atenent a les dades de finals de l’any 2023, hi ha 777,6 turismes, 216,5 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.153,7 vehicles per cada 1.000 habitants. Totes tres ràtios experimenten tendències a la baixa en aquest darrer any. En canvi, la ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 21,2 vehicles de mobilitat elèctrica per cada 1.000 vehicles, un augment del 29,4% en relació amb l’any 2022.





Nota: Els vehicles en estat d’embargament o que no es poden donar de baixa per afers administratius estan comptabilitzats dintre del parc automòbil d’Andorra tot i que no circulin pel país.