Els pagesos de Catalunya i d’Occitània estudien accions conjuntes

Els gendarmes evitant fa uns dies que els pagesos francesos tallessin la zona de la Croisade (arxiu / AndorraDifusió)

Els pagesos catalans, tant del costat francès com l’espanyol, han encetat converses per a portar a terme accions conjuntes a les fronteres. Aquesta setmana, però, les mobilitzacions se centraran a Madrid. La previsió és que per a la setmana que ve la unió entre pagesos de Catalunya i d’Occitània pugui fer-se efectiva i que es concentri a les fronteres dels dos territoris veïns.

L’objectiu és unir forces i poder fer una acció potent. De moment, Unió de Pagesos porta les reivindicacions al ministeri d’Agricultura de Madrid, on espera concentrar més de mig miler de persones dimecres.

Mentrestant, la delegada de la Generalitat a Andorra ha assegurat que les protestes dels pagesos lleidatans del 6 de febrer volien afectar el mínim possible el Principat. D’altra banda, la representant del Govern català també creu que la problemàtica de l’habitatge s’ha d’abordar conjuntament.





Pendents de noves mobilitzacions

Els pagesos de la Cerdanya francesa han de decidir encara on i quan faran una nova mobilització davant la inacció, diuen, del Govern francès. La propera, ja ho van advertir els agricultors i ramaders la setmana passada, serà més multitudinària perquè se’ls afegiran els seus companys de l’Arieja. El seu portaveu, Christian Tallant, assegura que no deixaran passar gaires dies més per a tornar a sortir a la carretera.

El que no està confirmat és si, en cas de fer-se, aquesta nova acció de protesta dels productors de la Cerdanya francesa afectaria els accessos a Andorra, com en anteriors ocasions.