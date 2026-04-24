Castellbò estrena la cursa de muntanya La Mata-sants

El Cadí Circuit Fer continua aquest dissabte, 25 d’abril, amb la primera edició de la nova cursa La Mata-sants, a Castellbò. Enguany aquesta prova s’incorpora al calendari com a cursa amiga. El recorregut principal serà de 20 km, amb un desnivell positiu de 900 metres. També hi ha l’opció de la prova de 13 km, amb un desnivell de 600 metres, i una caminada de 10 km.
Les inscripcions s’han tramitat a través del portal 9hsports.cat. Fins aquest divendres ja s’hi havien apuntat un centenar de persones, segons ha informat l’organització. Se’n pot demanar més informació al correu cursamatasants@gmail.com i al perfil d’Instagram @lamatasants.
El recorregut principal de la Mata-sants surt des de la vila de Castellbò, a 800 metres d’altitud, i té el punt més elevat a 1.694 metres. Els corredors i corredores hi trobaran tres avituallaments: a Sendes (km 4,6), a Solanell (km 8,4) i a Aubet (km 16,2).