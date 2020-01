Encara no hi data concreta però el nou Prat Gran haurà d’estar enllestit com abans millor. Ho diu la cònsol major d’Encamp, que veu el projecte d’una extensió de 10.000 metres quadrats com la gran prioritat. La meitat del terreny serà de propietat comunal després de la cessió obligatòria de la propietat i l’altra estarà en règim de lloguer. El concurs per a la redacció del projecte es podria publicar ben aviat, un projecte que també inclourà un aparcament soterrani i que se sotmetrà a la ciutadania.

Amb part de la feina ja avançada el darrer mandat el nou comú d’Encamp ja té gairebé tancat el contracte amb la propietat dels terrenys que acollien el càmping internacional per fer el nou Prat Gran, pas previ a la publicació del concurs de redacció del projecte que haurà de tenir diferents propostes.

Laura Mas diu que vol que sigui participatiu, per això demanarà la col·laboració de la ciutadania per triar el projecte que més agradi.

També haurà d’incloure un aparcament soterrani que doni resposta a les necessitats tant del parc com dels veïns, ha explicat.

El parc estarà dividit per zones i vol encabir gran part de l’oferta destinada als infants i joves d’Encamp “amb diferents espais des de zero a 20 anys que incloguin l’skate park i les pistes de futbol”.

Mentre duri el procés de buidat de l’actual parc i de construcció del nou s’estan adaptant les instal·lacions de l’antiga casa comuna per ubicar-hi els serveis de policia i de circulació i s’estan habilitant diferents espais de lleure per als infants repartits per la parròquia.

Un d’ells el situat a la zona de la plaça de Sant Miquel on s’ubicarà un castell que recordarà el que la parròquia havia tingut fa uns trenta anys.